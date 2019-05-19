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Başkan Soyer, gençlik koşusuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılarak İzmirlilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Başkan Soyer, gençlik koşusuna katıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılarak İzmirlilerin bayram coşkusuna ortak oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6’ncı kez düzenlediği yol koşusuna, bin 750 kayıtlı atlet katıldı. Konak İskelesi önünden başlayan koşunun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmirlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak için atletlere eşlik eden Soyer'e ilgi büyük oldu.

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Başkan Soyer, gençlik koşusuna katıldıBaşkan Soyer, gençlik koşusuna katıldıBaşkan Soyer, gençlik koşusuna katıldıBaşkan Soyer, gençlik koşusuna katıldı

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