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Başkan Soyer: "Habercilik objektif, tarafsız ve samimiyetle yapılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Soyer: "Habercilik objektif, tarafsız ve samimiyetle yapılmalı"

İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer, İHA’nın kamunun haber alma özgürlüğünü gerçekleştirmede iyi örnekler ortaya koyduğunu ifade etti.
İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, beraberinde Haber Müdürü Hakan Gözalan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Aydın, yeni görevinden ötürü Başkan Soyer’i kutlayarak başarılar diledi. İHA olarak İzmir’in geleceğine katkı sağlamak istediklerini, yapılacak her hizmete destek vereceklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç Soyer, “Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kişisel olarak İhlas gurubuyla tanışıklığım Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemine gidiyor. O dönemden beridir birbirimizi tanıyoruz. Her zaman birbirimize özen gösterdik, saygı gösterdik. Bundan da çok mutluyum. Çünkü bu memlekette insanların haber alma özgürlüklerinin en temel özgürlüklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Haber verme işinin de objektif, tarafsız ve samimiyetle yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Siz bunu başaran, gerçekten de bu konuda son derece iyi örnekler ortaya koyan bir yapısınız. O nedenle ziyaretinizden çok memnun olduğumu söylemek isterim. Hem bundan sonrası için kolaylıklar ve yol açıklığı diliyorum hem de inşallah işbirliğimizin daha çok devam etmesini diliyorum” dedi.

Başkan Soyer:

Başkan Soyer:

Başkan Soyer:

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