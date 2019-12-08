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Başkan Soyer: İzmir'de doğan her çocuk için fidan dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın ardından Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları, Bornova'da dikildi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın ardından Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları, Bornova'da dikildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz" dedi.
İzmir'de 18 Ağustos'ta, Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde çıkan, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Menderes ve Seferihisar'a kadar ulaşan yangında, 6 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları, Bornova Şeytan Deresi bölgesinde toprakla buluşturuldu. Soğuk havaya rağmen şenliğe katılan İzmirliler, Başkan Tunç Soyer ile birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir'de giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı dikti.
İzmir'in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni uygulama başlattıklarını belirten Başkan Soyer, "İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar" dedi.
Başkan Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi'nce İzmir'deki fidan seferberliğine 2 bin 9 liralık bağış yapıldığını da açıkladı.
Hacettepe Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu da büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirterek, durumun, İzmir'in yeşillendirilmesi için ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler, fidan dikim sahasına geçti ve farklı bölgelerde alana uygun fidan türlerini dikip, can suyu verdi.

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