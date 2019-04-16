HABER

Başkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:35 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti. İzmir heyetinin Ankara programına Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yanı sıra, ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ziyaret kapsamında bir araya gelen heyet, Aslanlı Yol'dan yürüterek anıta ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengini mozoleye bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şu ifadelerle seslendi:
“Aziz Atam, bugün huzurunuza, 31 Mart 2019 tarihinde beş yıl için seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir'in yirmi beş ilçesinin belediye başkanları olarak size söz vermeye geldik. Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda yüz yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizde. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp 'yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp İzmir'i dünyanın müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz, İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
CHP VE İYİ PARTİ GENEL MERKEZLERİNE ZİYARET
Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Çok büyük bir başarı elde eden İzmirli belediye başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Zor ve eşit olmayan koşullarda bir seçim geçirdik. Buna rağmen başarılı sonuçlar aldık. Sizlere hayırlı olsun diyorum' diye konuştu. Heyetin bir sonraki durağı İyi Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Soyer ve ilçe belediye başkanları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.
MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞME
İzmir heyetinin Ankara temasları kapsamında bir diğer buluşma da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleşti. Yavaş, “İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Bize düşen başarılı olmak" dedi. Başkan Soyer ise yirmi beş ilçe belediye başkanıyla birlikte Türkiye'nin başkentinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Ankara programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Güçlü Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Ba şkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Firiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ve başkan eşleri katıldı.

FOTOĞRAFLI

Başkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ettiBaşkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ettiBaşkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ettiBaşkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay
İmamoğlu: Süreç YSk'nın önündedir, bu akşam sayım bitiyorİmamoğlu: Süreç YSk'nın önündedir, bu akşam sayım bitiyor
Batman'da kayıp kadının ardından eşinin de cesedi bulunduBatman'da kayıp kadının ardından eşinin de cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.