Başkan Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti. İzmir heyetinin Ankara programına Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yanı sıra, ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ziyaret kapsamında bir araya gelen heyet, Aslanlı Yol'dan yürüterek anıta ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengini mozoleye bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şu ifadelerle seslendi:

“Aziz Atam, bugün huzurunuza, 31 Mart 2019 tarihinde beş yıl için seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir'in yirmi beş ilçesinin belediye başkanları olarak size söz vermeye geldik. Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda yüz yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizde. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp 'yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp İzmir'i dünyanın müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz, İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

CHP VE İYİ PARTİ GENEL MERKEZLERİNE ZİYARET

Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Çok büyük bir başarı elde eden İzmirli belediye başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Zor ve eşit olmayan koşullarda bir seçim geçirdik. Buna rağmen başarılı sonuçlar aldık. Sizlere hayırlı olsun diyorum' diye konuştu. Heyetin bir sonraki durağı İyi Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Soyer ve ilçe belediye başkanları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞME

İzmir heyetinin Ankara temasları kapsamında bir diğer buluşma da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleşti. Yavaş, “İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Bize düşen başarılı olmak" dedi. Başkan Soyer ise yirmi beş ilçe belediye başkanıyla birlikte Türkiye'nin başkentinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ankara programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Güçlü Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Ba şkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Firiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ve başkan eşleri katıldı.