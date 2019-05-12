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Başkan Soyer, zipline yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki 30 dönüm alanda kurulan Macera Park'ı gezdi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki 30 dönüm alanda kurulan Macera Park'ı gezdi. Soyer, yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kayarak, zipline yaptı. Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılının Ekim ayında, Bornova Atatürk Mahallesi'nde hizmete alınan Macera Park'ı gezdi. Spora önem veren, her sabah 10 kilometre koşan ve şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden Başkan Soyer; dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline aktivitelerinin bulunduğu parkta tırmanış yaptı. Soyer, daha sonra yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kayarak, zipline yaptı. Soyer, tekerlekli makaranın çelik halata bağlanarak, hızlanmanın sağlandığı zipline'da 8 saniyede 400 metre kaydı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca alanda düzenlenen, 18 ilden 59 sporcunun katıldığı 'Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası' yarışlarını da izleyen Başkan Soyer, sporculara başarı diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa sporuyla uğraşan ve dağcılık sporuna başlayacak gençler için parkın çok değerli olduğunu dile getiren Soyer, "Eskiden beri içimde kalan bir spordu. Bugün fırsat buldum ve kısa süreli de olsa spor tırmanışını deneme şansım oldu. Olağanüstü, heyecan verici bir yer" diye konuştu.

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