HABER

Başkan Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sahibini alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın.

Başkan Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür ziyareti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sahibini alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın. Bu cesaretin için sana teşekkür ediyoruz" dedi.
Konak ilçesi Akarcalı Mahallesi 1095 Sokak'taki 2 katlı evin zemin katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 2 çocuk babası Mehmet Çağlar (42), içeride Özgehan Gökçay'ın olduğunu fark etti. Alevlere aldırış etmeden eve giren Çağlar, Gökçay'ı kurtardı. Özgehan Gökçay'ın baygın olduğunu fark edince de, kendi kullandığı hava solunum cihazını çıkararak, kadına taktı. Ekip arkadaşlarının yardımı ile evden çıkan Gökçay ve Çağlar, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Çağlar, sabah taburcu edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kahraman itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret etti. Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın. Bu cesaretin için sana teşekkür ediyoruz" dedi. Çağlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte karşıladığı Başkan Soyer'e yangında yaşadıklarını anlattı. Evden içeri girdiğinde ev sahibesini baygın bir şekilde bulduğunu ifade eden Çağlar, kendi hava maskesini çıkararak baygın kadına taktığını ve bu şekilde kadının nefes almasını sağladığını söyledi. Çağlar'ın çocuklarıyla sohbet eden Soyer, "Kahraman bir babanız var. Çok özel bir insan, bizi çok onurlandırdı. İyilik ve heyecan ölmemiş" dedi.

FOTOĞRAFLI

Başkan Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür ziyareti

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındıÇektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
Şehit asker memleketine uğurlandıŞehit asker memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.