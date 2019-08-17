Başkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in tarihi meydanı Antik Smyrna Agora Meydanı'nda yapılan meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, seçimden önce verdiği vaadleri yerine getirmek için canla, başla, aşkla çalıştıklarını belirterek, "Kadifekale'ye teleferik gibi yapmak istediğimiz yüzlerce proje açıkladık. Yüzlerce açıklamadığımız proje daha var. Bunlar için canla başla çalışıyoruz. Bunlar sihirli değnekle olacak işler değildir. Zaman ve kaynağa ihtiyaç var" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı toplantısı ikinci birleşimi, Antik Smyrna Agora Meydanı'nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında, İzmir tarihiyle ilgili görüntülü sunum yapıldı. Sunumda, Smyrna Antik Kenti Kazı Projesi hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, 11 yıldır bu projeye destek veren çok sayıda kuruluş olduğunu dile getirdi. Kazılara destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Konak Belediyesi ve TARKEM'e teşekkür eden Dr. Ersoy, "İzmir'in 8 bin yıllık tarihi var. Büyük İskender tarafından kurulan bir kentin meydanındayız. Bu kent önemli bir liman kenti olmasının yanı sıra çok sayıda tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor" dedi.

İzmir'in kent merkezinin arkeolojik SİT alanları hakkında bilgi veren Ersoy, 2002 yılından sonra 4 hektarlık bir alanda kazı çalışmalarının başladığını belirterek, "Yeni yeni yapılar ortaya çıkarıldı. Farklı üniversitelerden akademisyenler bu çalışmalara ortak oluyor. Son 11 yılda bin 575 adet nitelikli eseri arkeolojik mirasımıza kazandırdık" dedi. SOYER'E YENİ DANIŞMAN Toplantıda İstanbul Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e danışman olarak atanması oy çokluğuyla kabul edildi. Işıklar’ın alacağı ücretin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri maaşının yüzde 75'i olması, AK Partili meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. İZTAV’A YETKİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’nın (İZTAV) yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Soyer’e yetki verilmesi tartışıldı. Başkan Soyer’e 8 milyon 948 bin 188 TL yetki verilmesi önergesi komisyonlarda oy birliğiyle geçmesine rağmen yeniden komisyonlara gönderildi.

AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Tunç Soyer'in seçimlerden önce verdiği vaadleri hatırlatıp, bunlar arasında Kadifekale'den Agora'ya teleferik yapmak da olduğunu belirtti. Boztepe, ayrıca kent içi trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyerek, 111 noktada tespit yapıldığını ancak kavşak düzenlemeleri için herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Bazı meclis üyelerinin İZENERJİ'de görev yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru işçilerin sorunlarını da dile getirmesi üzerine Başkan Tunç Soyer şunları söyledi: “Biz ilk günden itibaren eşit işe eşit ücretin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Taşeron işçiyi kaldırma iradesi tam olarak gerçekleşmedi. Baypas yapmak için bir çözüm arayışlarında bulunuyor. İZENERJİ bunu kenti bütçesiyle çözecek. Bu yüzden meclis gündemine getirmedik. İZENERJİ kendi bütçesinde olanaklarıyla KHK mağduru arkadaşlarımıza çözüm üretiyor. Hiç tereddüttünüz olmasın. Bir sorun yok. Seçimden önce Kadifekale'ye teleferik gibi yapmak istediğimiz yüzlerce proje açıkladık. Yüzlerce açıklamadığımız proje de var. Bunlarla için canla başla çalışıyoruz. Bunlar sihirli değnekle olacak değildir. Zaman ve kaynağa ihtiyaç var. Hepsi yapılacak. Canla başla aşkla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz."