Başkan Sözen Projelerini tanıttı

Gürsoy: " Birlikteliğimiz devam edecek" Toplantıda ilk konuşmayı yapan İyi Parti Antalya İl Koordinatörü Bülent Gürsoy, “Sayın Muhittin Başkanıma ve Şükrü başkanıma destek olma talimatıyla geldim. Hem Büyükşehirde hem tüm ilçelerde İYİ Partililer olarak, CHP’liymiş gibi adaylarımızı sonuna kadar destek vereceğiz. 24 Haziran’dan bu yana, güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da kara bulutları dağıtmak, güneşli günlere çıkmak için bu işbirliğini sürdüreceğiz. Hep birlikte güçlükleri aşacağız. Cumhuriyet ve Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkarak çalışmalara devam edeceğiz. Yerel seçimlerde AK Parti zihniyetinin uyguladığı beton, asfalt, imar belediyeciliğini bırakarak insana ve doğaya saygılı belediyeciliği sürdüreceğiz” dedi.

Kumbul: " Projelerimizi eleştiriyorlar”

Ardından söz alan CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ise, hiçbir yerde kötü söylemde bulunmadıklarını belirterek, “Biz sadece kendi yaptıklarımızı, yapacaklarımı anlatarak destek istiyoruz. Fakat bazı yerlerde bazı adaylarımızın projelerini küçümsediklerini duyuyoruz. Her dönem broşürlerine koydukları ama bir türlü hayata geçiremedikleri projeleri saymakla bitmez. Hadi ordan siz gidin kendi işinize bakın, bırakın bizim adaylarımızın projeleriyle uğraşmayı. Adaylarımız proje kitabında ne varsa 5 yıl içinde ayakları yere basan projeleri hayata geçirdiğini hep beraber görüyoruz. Biz söz verdiklerimizi yapamasak bu gün sizin karşınıza çıkıp bu konuşmaları da yapamayız. 31 Mart ülkenin, Cumhuriyetin geleceği için, daha özgür, insan haklarına saygılı, bir sonraki seçimlerde Millet ittifakı olarak kazanacağımız yerel seçimler için ilk adım olsun, Martın sonu bahar olsun, bu seçim hepimize hayırlı olsun” dedi.

Böcek: " Caddeleri geri vereceğiz"

Şükrü Sözen’i kutlayarak sözlerine başlayan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek 25 yıllık deneyimini birleştirerek 19 ilçeyi ayırt etmeden hizmet edeceklerini söyledi. Böcek, " Projelerimiz halka dönüktür, ranta dönük değildir. 50 yıllık programlı, planlı, kimlikli bir kent için geliyoruz. Plan tadilatlarını kaldıracağız. Hakkaniyet içinde yapacağız. Bizim projelerimiz, başkalarının gibi uyduruk, uçuk ve çılgın değildir. Bizim projelerimiz yapılabilecek projelerdir. Bu güne kadar halkı kandırmadan geldik. 5 yıl sonrasında bu projelerimizle, köylü, kentlimiz, dul, yetimimiz, gencimiz, kadınlarımız geleceğe umutla bakacak. Tüm hemşerilerimiz barış ve huzur içinde olacağı mutlu bir Antalya için geliyoruz. İşsizlik, ulaşım sorunları var. Köylerimizin sorunları var. Hepsini çözeceğiz. Büyükşehir belediyemizin 20 bin kişiye yardımları vardı. O kişileri arayarak Muhittin Böcek gelirse yardımınız kesilir diyorlar. Zorla gençlere Menderes Türel tişörtü giydirip dağlara, taşlara gönderdiler. Aleyhimde konuşturmaya çalışıyorlar zorla. Asla alın teri ve emekçinin yanında olduk. Onların yaptığını biz yapmayacağız. Hiç birini işten çıkarmayacağız. Adaleti sağlayacağız. Şükrü Başkanımı yürekten tebrik ediyorum” dedi.