Başkan Sözlü oyunu kullandı, öz çekim yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, oyunu kullanıp görevlilerle birlikte öz çekim yaptı.

Başkan Sözlü, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacağı Ticaret Borsası Anadolu Lisesine geldi. Sözlü 1120 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sözlü oyunu kullandıktan sonra görevlilerle birlikte öz çekim yaptı. Eşi ve çocuklarının da oylarını kullanmasının ardından sandıkları gezen Sözlü, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Sözlü, yaptığı açıklamada Türkiye’nin demokratik bir seçime gittiğini, Türkiye ve Adana için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bu arada, Çukurova Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin de aynı okulda 1117 numaralı sandıkta oy kullandı. Çetin de eşi ve çocukları da oylarını kullandı. Çetin oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlanma sürecinden sonra sandık başına gidildiğini, herkes için hayırlı olmasını temenni etti. Vatandaşlar da yoğun bir şekilde okula oy kullanmaya geldi.