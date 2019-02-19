Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden destek

Denizli Merkezefendi’nin AK Parti’li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçenin tüm mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hemşehrileri ile bir araya geliyor. Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Subaşıoğlu’na bir vatandaş, "CHP’liyim ama size oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız" sözleriyle destek verdi.

Merkezefendi ilçesinin mevcut AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, dur durak bilmeden ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. Mahallelerde, sokaklarda ve caddelerde esnafla ve vatandaşlarla selamlaşan, onları dinleyen Başkan Subaşıoğlu’na, Merkezefendililer de yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Subaşıoğlu, Eflatun Sokak’taki esnafı ziyaret etti. Bölgedeki iş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Subaşıoğlu esnafla uzun uzun sohbet etti. Bir vatandaş, "Bu zamana kadar hep CHP’ye oy verdim. Ama artık size, Muhammet Subaşıoğlu’na oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız. Bir CHP’li olarak bunu söylüyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Biz sizi destekliyoruz. Zaten kıyaslamayı halk yapıyor. Halk her şeyi görüyor başkanım. Sizin çalışkanlığınızı herkes biliyor" diyerek, desteğini ortaya koydu.