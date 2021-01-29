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Başkan Taban’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

29.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası Ahmet Taban son yolculuğuna uğurlandı.Dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası Ahmet Taban son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti. Ahmet Taban, cuma namazı sonrası İnegöl OSB Camiinde çok sayıda kişinin iştirak ettiği cenaze namazını müteakip İstanbullu Hasan Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda cemaat katıldı.

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