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Başkan taksi direksiyonuna geçti, yolcuları taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE Belediye Başkanı Ercan Çimen, durak ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği taksi ile müşterileri taşıdı.

Başkan taksi direksiyonuna geçti, yolcuları taşıdı

Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE Belediye Başkanı Ercan Çimen, durak ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği taksi ile müşterileri taşıdı. Başkan Çimen'i karşılarında gören yolcular şaşkınlık yaşadı.
Gümüşhane Belediye Başkanı AK Partili Ercan Çimen, Bayrak Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, şoförlerle bir araya geldi. Başkan Çimen, ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği taksi ile müşterileri taşıdı. Başkan Ercan Çimen'i karşılarında gören yolcular, şaşkınlık yaşadı. Yolculuk sırasında araçtakilerle sohbet eden Çimen, 5 yıllık görev süresindeki icraatlarını ve yeni dönemde seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı.
'VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI'
Yeni dönemde tekrar Gümüşhane Belediye Başkanı seçilmesi halinde daha çok çalışacaklarını ve kenti daha yaşanılabilir hale getireceklerini belirten Ercan Çimen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım 2018 tarihinde bizi yeniden AK Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. O tarihten beri seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamında taksi durağını ziyaret ettik ve vatandaşlarımıza taksi hizmeti vermek istedik. Taksimize binen vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere bırakırken, hasbihâl edip, onların nabzını tuttuk. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Vatandaşlarımız da takside beni görünce şaşırdı. Onların ilgisi ve düşünceleri bizi memnun etti" dedi.
Başkan Çimen'in kullandığı taksiye yolcu olarak binen Adem Koç ise "Bizim için aslında çok sürpriz olmadı. İlk gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim ancak Belediye Başkanımız bizim içimizden birisi. Kendisini hemen hemen her noktada görüyoruz. O bizim içimizden birisi. Bizim için güzel bir anı oldu. Allah kendisinden razı olsun. Biz onun hizmetlerinden memnunuz ve başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

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