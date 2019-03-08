HABER

Başkan Tarhan soğuk suda çalışan kadınları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye başkanı MHP'li Ömer Tarhan, soğuk havada Savrun Çayı'nda turp temizleyip paketleyen kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye başkanı MHP'li Ömer Tarhan, soğuk havada Savrun Çayı'nda turp temizleyip paketleyen kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türkiye'de turpun yüzde 70'nin üretildiği Kadirli'de tarlalardan sökülen turplar sofralardan gelmeden Savrun Çayı'na götürülüyor. Turplar burada kadınlar tarafından temizlenip paketleniyor. Kendi günlerinde de soğuk suyun içerisinde çalışmaya devam eden turp işçisi kadınları ziyaret eden Belediye Ömer Tarhan, kadınları sadece 8 Mart'ta değil her zaman el üstünde tuttuklarını söyledi.
Soğuk kış aylarında evlerine ekmek parası götürmek için çalışan emekçi kadınların kendilerinin yanında ayrı bir yeri olduğunu belirten Tarhan, Çünkü onların ne günü var ne de sezonda izni var. Bu duruma kayıtsız kalmıyor, her fırsatta onları ziyaret ederek unuttukları günlerini hatırlatıyor, bizlerden bir istekleri varsa hemen yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Başkan hazırlattığı hediyeleri Eşi Ayşe Tarhan ile birlikte tek tek verdi.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Batman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 zanlı tutuklandıBatman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Macron, Kamerunlu kadın hakları savunucusu Doumara’yı ödüllendirdiMacron, Kamerunlu kadın hakları savunucusu Doumara’yı ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.