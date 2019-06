Başkan Taşdelen, Çankaya muhtarlarıyla buluştu

Kadın muhtar sayımız Türkiye’nin yeni rekoru

Yeni dönemde de Çankaya’nın tüm muhtarları ile birlikte hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Alper Taşdelen, geçtiğimiz dönemden de fazla çalışan, aktif ve tüm Türkiye’ye örnek olan belediyeciliği muhtarlarla birlikte devam ettireceklerini belirtti.

Yerel seçimlerin ardından yeni seçilen muhtarları da kutlayan Başkan Taşdelen, yeni seçilen 40 muhtarın 37’sinin de "kadın" olmasından ayrıca gurur duyduğunu söyledi. 123 mahallesi bulunan Çankaya’nın 47 mahallesinin muhtarının kadın olduğuna dikkat çeken Taşdelen, "Tüm Türkiye’ye kadın yerel yöneticilerimizle de örnek olduk, Çankaya bir rekora daha imza atarak kadın muhtarlarıyla da örnek bir yerel yönetim olmuştur" diye konuştu.

Çankaya’nın muhtarlarıyla birlikte çalışmaktan, ilçenin her sokağına, her mahallesine hizmet götürmekten gurur duyduğunu ifade eden Taşdelen şunları kaydetti:

"Yeni dönemde de ne yapacaksak birlikte yapacağız. Ben Çankaya’nın muhtarlarıyla gurur duyuyorum. Çünkü muhtarlarımız birlikte çalıştığımız son beş yıl içerisinde asla kendi kişisel beklentileri, kendi işi için belediyemize veya bana gelmedi. Her zaman halkın istekleri, mahallesinin sorunları, kamunun yararı için geldi. İşte ben de bu yüzden çok şanslı bir belediye başkanıyım. Hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Çankaya’nın yeni muhtarlarını kürsüye davet eden Taşdelen, yeni seçilen tüm muhtarlarla aile fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin ardından uzun süre muhtarlarla sohbet eden Taşdelen, yeni dönemde hayata geçirecekleri çalışmaları da muhtarlara aktardı.