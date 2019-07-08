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Başkan Taşdelen'den 'ODTÜ' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını belirterek, "Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını belirterek, "Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur" dedi.

Başkan Taşdelen, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) içinde bugün öğrenci yurdu inşaatına başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Taşdelen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 numaralı plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin, ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur."

ANKARA, (DHA)

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