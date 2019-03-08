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Başkan Tatlıoğlu’ndan duygusal veda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahallî seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.Son kez meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, meclis üyelerine hem teşekkür etti, hem de helâllik istedi.

Başkan Tatlıoğlu’ndan duygusal veda

Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahallî seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.
Son kez meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, meclis üyelerine hem teşekkür etti, hem de helâllik istedi. İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli için birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür yemeği verdi. Duygulu anlara sahne olan yemekte konuşan Başkan İrfan Tatlıoğlu, “Biz bugüne kadar gerek olağan gerekse olağanüstü 15 yıl içerisinde yaklaşık 180 meclis toplantısı gerçekleştirdik. Güzel işlere, güzel projelere imza attık" dedi.
Hiçbir mahalle ya da köye ayrım yapmadan güzel hizmet götürmeye gayret ettiklerini kaydeden İrfan Tatlıoğlu, “Biz her toplantımızda sizlerle birlikte en iyi ve en doğru kararlar alabilmek için çalıştık ve gayret ettik. İnanıyorum ki bunu da başardık. Bu akşam bu toplantıya ve yemeğe katıldığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben İrfan Tatlıoğlu olarak sivil hayatta da her zaman yanınızda olduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu yemeğe katılan meclis üyelerine teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.
Geçmiş dönemdeki hatıralarını paylaşan meclis üyeleri de her zaman Başkan İrfan Tatlıoğlu’nun yanında olduklarını belirtti.

Başkan Tatlıoğlu’ndan duygusal veda

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