Başkan Toruntay’dan 18 Mart mesajı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, "Çanakkale Savaşı tarihte silinmez izler bırakmış, milletin kaderini derinden etkilemiş büyük bir zaferdir" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Toruntay mesajında, "Deniz ve kara savaşlarında kazanılan gurur verici zaferler, milletimiz için bugünlere uzanan sürecin başlangıcı olmuştur. Çanakkale Savaşı’nın bizim açımızdan en önemli sonuçlarından biri de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarih sahnesine çıkarması olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası ve üstün komutanlık yeteneğiyle kara savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlamış ve onun liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesi azim, inanç, kararlılık ve kahramanlıkla nihai hedefine ulaşmıştır. Kazanılan zaferler, gösterilen kahramanlıklar sayesinde, Türk milletinin hür ve müstakil yaşama kararlılığının ebedi anıtı dikilmiştir. Bu anlamlı günler, bizlere bugünlere ulaşmakta ödenen büyük bedelleri ve ecdadımızın kararlılığını bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Başkan Toruntay; "Kahraman ecdadın torunları, 15 Temmuz gecesi yine vatanına göz diken, bayrağına el uzatan alçakların karşına dikilmiş, Türk yurduna kem gözle bakılamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 104 yıl önce Çanakkale’de bozguna uğrayan, kaçacak delik bulamayan düşmanlar, 15 Temmuz gecesinde de yine aynı duruma düşmüş; vatan, bayrak, millet diyen bu ülkenin öz evlatlarının karşısında çaresiz kalmışlardır. Unutulmayacak destanlar yazan ecdadın torunları da unutulmayacak bir destan yazmış, vatanına olan aşkını bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



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