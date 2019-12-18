Başkan Trump Azlin Eşiğinde 

Oylama öncesinde her iki partiye de üçer saat söz hakkı tanınmak suretiyle toplam altı saatlik bir tartışma oturumu düzenlenecek. Kongre üyeleri Başkan’ın azledilmesiyle ilgili farklı görüşlerini dile getirecek. Tıpkı ABD halkı gibi Kongre üyeleri de Başkan’ın sıra dışı başkanlık biçimi ve hakkındaki azil maddeleri konusunda birbirinden ayrı görüşlere sahip. Yerel saatle sabah 9’da başlayacak tartışma oturumunu akşamüzeri yapılması beklenen oylama izleyecek.

ABD Temsilciler Meclisi tarihi bir oturumla Başkan Trump’ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı şeklindeki iki azil suçlamasını oylamaya hazırlanıyor. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde maddelerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump, Temsilciler Meclisi’nde alınan azil kararıyla yargılanmak üzere Senato’ya giden üçüncü başkan olacak. Trump tarihi oylama öncesinde bir dizi Twitter mesajı attı ve şu ifadeleri kullandı:

“İnanabiliyor musunuz bugün radikal son tarafından, hiçbir şey yapmayan Demokratlar tarafından azledileceğim ve YANLIŞ HİÇBİR ŞEY YAPMADIM! Korkunç bir şey. Telefon dökümlerini okuyun. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemeli. Dua edin!”

"Sadece Başkan'ı hedef aldılar. Düzgün bir soruşturma yürütme niyetleri bile yoktu. Suç bulamadılar o yüzden de muğlak bir görevi kötüye kullanma ve Kongre'yi engelleme uydurdular."

"Bu üzücü. Beyaz Saray'a birisi geldi ve yaptıkları şey bu kişiye nefes aldırmamak oldu. İstedikleri tek şey onu azletmekti. Seçildiği ve yemin ettiği günün hemen ertesinde başladılar ama o Washington'a geldi ve 'Ben Washington'u temizleyeceğm, insanlara yardım edeceğim' dedi. Büyük vergi indirimleri yaptı, ordumuzu güçlendirdi. Tarih yazacaktır..."

"Demokratlar sadece seçimlere odaklanırken en iyi zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu başkan her zaman savaştığı gibi savaşmaya devam etmeli. O her zaman kendisi için ve ülkesi için savaştı. Reçeteli ilaçlar ve ticaret politikalarıyla ilgili ilerici politikalar üretmeye devam edecek. Başkan'ı öne çıkaran bunlar oldu..."