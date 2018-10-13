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Başkan Trump Beyaz Saray'da Rahip Brunson'u kabul etti

13.10.2018 21:58 | Son Güncelleme

Trump Beyaz Saray'da Rahip Brunson'u kabul etti

Başkan Trump Beyaz Saray'da Rahip Brunson'u kabul etti

Trump Beyaz Saray'da Rahip Brunson'u kabul etti

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Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalogTrump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
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