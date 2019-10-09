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Başkan Trump: 'Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir'

09.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump: “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir. Türkiye’ye de bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir. Bölgede ABD askeri bulunmamaktadır.”

Başkan Trump: 'Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir'

Başkan Donald Trump: “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir. Türkiye’ye de bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir. Bölgede ABD askeri bulunmamaktadır.”

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