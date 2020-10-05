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“Başkan Trump Bugün Taburcu Olabilir”

05.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Doktoru, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisi gören Başkan Trump'ın bugün taburcu olabileceğini açıkladı

“Başkan Trump Bugün Taburcu Olabilir”

Başkan Donald Trump'ın Corona virüsü enfeksiyonu tedavisi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden bugün taburcu olabileceği açıklandı. Başkanın doktoru bu açıklamayı yaparken, bazı tıp uzmanları, daha temkinli bir tavır sergiliyor ve Trump'ın durumunun ciddi olabileceği uyarısında bulunuyor.
Cuma akşamından bu yana hastanede tedavi altında bulunan Başkan Trump, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinin iyi gittiğini göstermek ve kamuoyunun içini rahatlatmak için bir dizi video görüntüsü yayınladı.

Trump, Pazar günü Twitter üzerinden yayınladığı videoda, “Bu çok ilginç bir serüven. COVID hakkında çok şey öğrendim” dedi.

Doktorları, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve Pazartesi günü Beyaz Saray'a geri dönebileceğini söyledi.

74 yaşındaki Trump, bir tür kortizon ilacı olan deksametazon ile tedavi ediliyor. Deksametazon, en ağır seyreden Corona enfeksiyonu vakalarının tedavisinde kullanılan bir kortikosteroid. Trump'a ayrıca damar yoluyla beş günlük kür halinde uygulanan antiviral ilaç remdesivir de veriliyor. Başkan, beş günlük remdesivir tedavisinin henüz ikinci gününü tamamladı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın durumunun daha önce açıklanandan daha ağır olduğunu söylemişti. Trump'ın ateşinin Cuma sabahı yükseldiğini kaydeden Dr. Conley, kandaki oksijen seviyesinin düşmesi üzerine Başkan'a oksijen desteği verildiğini de belirtti.

Trump'ın sağlığını uzaktan takip eden uzmanlarsa Başkan'ın durumunun Dr. Conley'nin kaydettiğinden daha kötü olabileceğinden şüpheleniyor. Yaşı ileri ve kilolu bir hasta olan Trump, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle ciddi komplikasyonlar geliştirebilecek riskli hasta kategorisinde yer alıyor.
Pazar günü Walter Reed hastanesinin dışında toplanan destekçilerin selamlamak için kısa süreliğine araçla hastane civarında tur attı.

Öte yandan Demokrat Parti'nin 77 yaşındaki başkan adayı Joe Biden, geçtiğimiz Salı günü yayınlanan tartışma programında Trump'la aynı podyumu paylaştıktan sonra yaptırdığı birkaç Corona virüsü testinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Bugünden itibaren kampanya çalışmalarına yeniden başlayacak olan Biden'ın ilk durağı, seçimin başa baş gittiği eyaletlerden biri olan Florida olacak.

Başkan Trump, bir yandan da federal yargıç Amy Coney Barrett'i Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirerek mahkemedeki muhafazakar çoğunluğu uzun yıllar boyunca garanti altına almak için mücadele veriyor.

Başkan Trump'ın Yargıç Barrett'i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği 26 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende hazır bulunan birkaç kişi de Corona virüsüne yakalandı. Bu kişiler arasında Yargıç Barrett'in Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylayacak olan Senato'nun iki Cumhuriyetçi Partili üyesi de bulunuyor.

Corona virüsü Amerika’da 7 milyon 400 bin kişinin enfekte olmasına, 209 binden fazla Amerikalı'nın ise ölümüne yol açtı.

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