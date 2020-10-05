“Başkan Trump Bugün Taburcu Olabilir”

Başkan Donald Trump'ın Corona virüsü enfeksiyonu tedavisi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden bugün taburcu olabileceği açıklandı. Başkanın doktoru bu açıklamayı yaparken, bazı tıp uzmanları, daha temkinli bir tavır sergiliyor ve Trump'ın durumunun ciddi olabileceği uyarısında bulunuyor.

Cuma akşamından bu yana hastanede tedavi altında bulunan Başkan Trump, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinin iyi gittiğini göstermek ve kamuoyunun içini rahatlatmak için bir dizi video görüntüsü yayınladı.

Trump, Pazar günü Twitter üzerinden yayınladığı videoda, “Bu çok ilginç bir serüven. COVID hakkında çok şey öğrendim” dedi.

Doktorları, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve Pazartesi günü Beyaz Saray'a geri dönebileceğini söyledi.

74 yaşındaki Trump, bir tür kortizon ilacı olan deksametazon ile tedavi ediliyor. Deksametazon, en ağır seyreden Corona enfeksiyonu vakalarının tedavisinde kullanılan bir kortikosteroid. Trump'a ayrıca damar yoluyla beş günlük kür halinde uygulanan antiviral ilaç remdesivir de veriliyor. Başkan, beş günlük remdesivir tedavisinin henüz ikinci gününü tamamladı.