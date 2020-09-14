Başkan Trump Dev Yangınların Sürdüğü California'ya Gidiyor

Başkan Donald Trump'ın çok sayıda orman yangınının can ve mal kaybına yol açtığı California eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde iklim değişikliğinin orman yangınlarına yol açıp-açmadığına ilişkin tartışma yeniden alevlendi.

Amerika'nın Batı kıyısındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki yangınlar, daha önce görülmemiş boyutlara ve yayılma hızına ulaştı. Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar Amerika'daki dev orman yangınlarını, kömür, petrol ve doğalgaz tüketimine bağlı küresel ısınmayla ilişkilendiriyor.

Demokrat Partili eyalet valileri yangınların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu savunurken Başkan Trump ve yönetimi, yangınların kötü orman idareciliği nedeniyle çıktığını söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, Başkan Trump'ın California eyaletinin başkenti Sacramento yakınındaki eski hava üssü McClellan Park'a gideceğini söyledi. Ziyaret sırasında California Valisi Gavin Newsom'un Trump'la biraraya geleceği bildirildi. Washington eyaletinin Demokrat Partili Valisi Jay Inslee ise Pazar günü yaptığı açıklamada iklim değişikliğini "Batı eyaletlerinin üzerindeki alev makinası" olarak tanımladı.

Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee, Pazar günü ABC Televizyonu'nun This Week programında, "Toplumlarımıza yönelik bu kozmik meselenin devam ettiği, Amerika'nın Batı eyaletlerinin tamamının alevler altında olduğu bu zamanda bunların sadece yangın değil, iklim yangını olduğu gerçeğini inkar eden bir başkanın olması insanı üzüyor" ifadelerine yer verdi. California eyaletinde yangının tahrip ettiği bölgelere giden California Valisi Gavin Newsom ise "İklim değişikliğine ilişkin tartışma bitmiştir. California'ya gelip kendi gözlerinizle görmeniz yeterli" dedi. Vali Newsom, California'nın tarihinin en sıcak Ağustos ayını geçirdiğini, Ölüm Vadisi Milli Parkı'nda dünya rekoru kırıldığını hatırlattı. Art arda sıcak dalgalarına maruz kalan California'da yüzlerce orman yangınına yol açan 14 bin şimşek meydana geldi. Bu şimşekler, California tarihinin en büyük on orman yangınından beşine neden oldu. Oregon Valisi Kate Brown ise genellikle eyalette her yıl 200 bin hektardan fazla alanın yandığını, ancak sadece geçen hafta 400 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu söyledi ve bunun sorumlusu olarak uzun zamandır devam eden kuraklığı ve aşırı iklimsel hareketliliği işaret etti.

Pazar günü CBS Televizyonu'nun Face the Nation programına konuk olan Vali Brown, yangınların Batı eyaletlerindeki iklim değişikliğinin gerçek göstergesi olduğunu kaydetti ve "Bu hepimiz için çalan bir alarm zilidir. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için tüm gücümüzle her şeyi yapmalıyız" dedi. Başkan Trump ise Nevada eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde yangınların sorumlusu olarak toprak idaresini elinde bulunduran eyaletleri gösterdi ve "Mesele orman idaresidir" dedi. Pazar günü CNN Televizyonu'nun State of the Union programına katılan Beyaz Saray danışmanı Peter Navarro, California'nın özellikle bütçe kesintileri nedeniyle uzun yıllardır ormanları iyi idare edemediğini söyledi. Ağaçların budanması ve çalıların temizlenmesini de içeren orman idareciliği, yüksek maliyetli ve yoğun emek gerektiren bir iş. ABD'nin Batı yakasındaki eyaletlerde orman yangınlarının önlenmesi için bu gibi çalışmalara her yıl milyonlarca dolar harcanıyor. Ancak birçoklarına göre çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Kırsal kesimlerdeki ev ve arazi sahiplerinin kendi mülkleri üzerinde benzer çalışmaları yapmamaları da yangınların yayılmasında rol oynuyor.