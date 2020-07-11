Başkan Trump Eski Danışmanı Roger Stone'un Hapis Cezasına Af Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski danışmanı Roger Stone için özel bir af kararı imzaladı. Stone 14 Temmuz’da hakkında verilmiş mahkumiyet kararı nedeniyle hapse girecekti. Stone hakkında Rusya’nın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında yeminli olarak yalan ifade vermek ve yargıya engel olmak suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunuyordu. Konuya ilişkin olarak Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Roger Stone zaten büyük acı çekti. Rusya soruşturmasındaki diğer birçok kişi gibi ona da adil davranılmadı. Roger Stone artık özgür biridir!” ifadeleri kullanıldı. Başkan Trump’ın Stone hakkında verdiği af kararı tam anlamıyla bir hükmü ortadan kaldırma anlamına gelmiyor. Ancak Stone’un hapis cezasını çekmesini önlüyor. Donald Trump’ın çok uzun yıllardır arkadaşı ve danışmanı olan 67 yaşındaki Roger Stone, daha önce sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda da af istemiş ve sağlık sorunları nedeniyle hapse girmesi halinde hayati tehlike yaşayacağını dile getirmişti.

Başkan Trump, daha önce de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Stone hakkında 7 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanma talebini “adil olmayan ve korkunç” şeklinde tanımlamıştı. Trump’ın dava hakkında bu şekilde yorumda bulunmasını Adalet Bakanı William Barr eleştirmiş ve kendisinin işini yapmasını imkansız hale getirdiğini söylemişti. Barr da daha sonra Stone hakkında daha hafif bir suçlamadan yana tavır sergilemiş ancak Trump’ın eleştirilerine bir yanıt vermemişti. Roger Stone üzerine atılı bulunan 7 suçlamanın tamamını reddetmiş ve kendisinin yargılanmasının siyasi gündem kaynaklı olduğunu savunmuştu. Beyaz Saray’dan Stone’un affıyla ilgili açıklamada ayrıca “Stone, sol ve medyadaki müttefiklerinin yıllardır Trump’ın başkanlığına zarar vermek adına yıllardır uğraştıkları Rusya yalanının bir kurbanıdır. Trump’ın kampanyası yada yönetimiyle Rusya arasında hiçnir gizli anlaşma asla olmamıştır. Bu anlaşma iddiaları 2016 seçim sonuçlarını kabullenemeyen partizanların fantazilerinden başka bir şey değildir” denildi.