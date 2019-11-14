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Başkan Trump gazetecileri yanıtlarken "Türkiye’den dostane muhabirler soru sorsun lütfen" dedi.

14.11.2019 00:44 | Son Güncelleme

Başkan Trump gazetecileri yanıtlarken "Türkiye’den dostane muhabirler soru sorsun lütfen" dedi.

Başkan Trump gazetecileri yanıtlarken "Türkiye’den dostane muhabirler soru sorsun lütfen" dedi.

Başkan Trump gazetecileri yanıtlarken "Türkiye’den dostane muhabirler soru sorsun lütfen" dedi.

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