Başkan Trump gazetecileri yanıtlarken "Türkiye’den dostane muhabirler soru sorsun lütfen" dedi.

Ba\u015fkan Trump gazetecileri yan\u0131tlarken "T\u00fcrkiye\u2019den dostane muhabirler soru sorsun l\u00fctfen" dedi. D\u00fcn ak\u015fam ba\u015flad\u0131! O kentte b\u00fcy\u00fck gerginlikErdo\u011fan: "\u015eayet istenilen \u015fartlar sa\u011flan\u0131rsa Patriot alabilece\u011fimizi Say\u0131n Ba\u015fkan'a daha \u00f6nce s\u00f6yledim, yine s\u00f6yl\u00fcyorum."Erdo\u011fan: "S-400 sistemi ve F-35 program\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bu alanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131namalar\u0131n \u00fcstesinden ancak diyalogla gelebiliriz."
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