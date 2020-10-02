“Başkan Trump Hafif Belirti Gösteriyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Beyaz Saray, Başkan’ın kimlerle temasta bulunduğunun belirlenmesi çalışmalarına başladı. Trump’ın hafif belirti gösterdiği ve Beyaz Saray’daki konutundan çalıştığı belirtildi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Beyaz Saray’ın önünde basın mensuplarına Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın hafif belirti gösterdiğini söyledi. “Amerikan halkı işini yapmaya devam eden ve edecek olan bir başkana sahip olduklarından hiç şüphe duymasın. Hızla iyileşeceği konusunda iyimserim” dedi.

Mark Meadows kameraların karşısına geçerken maske takmadı. Başkan Trump’ın Cuma günü Florida’da bir miting düzenlemesi ve bir bağış etkinliğine katılması bekleniyordu; ancak programında değişiklikler yapıldı. Beyaz Saray, bu iki programın iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Pence ve eşinin testi negatif Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Cuma günü sabah Corona virüsü testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın testlerinin de negatif çıktığı belirtildi.