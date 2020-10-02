“Başkan Trump Hafif Belirti Gösteriyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Beyaz Saray, Başkan’ın kimlerle temasta bulunduğunun belirlenmesi çalışmalarına başladı. Trump’ın hafif belirti gösterdiği ve Beyaz Saray’daki konutundan çalıştığı belirtildi.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Beyaz Saray’ın önünde basın mensuplarına Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın hafif belirti gösterdiğini söyledi. “Amerikan halkı işini yapmaya devam eden ve edecek olan bir başkana sahip olduklarından hiç şüphe duymasın. Hızla iyileşeceği konusunda iyimserim” dedi.
Mark Meadows kameraların karşısına geçerken maske takmadı. Başkan Trump’ın Cuma günü Florida’da bir miting düzenlemesi ve bir bağış etkinliğine katılması bekleniyordu; ancak programında değişiklikler yapıldı. Beyaz Saray, bu iki programın iptal edildiğini açıkladı.
Başkan Yardımcısı Pence ve eşinin testi negatif Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Cuma günü sabah Corona virüsü testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın testlerinin de negatif çıktığı belirtildi.
First Lady Melania Trump’ın ofisinden yapılan açıklamada çiftin oğlu Barron Trump’ın da testinin negatif çıktığı belirtildi. Çok sayıda bakan Corona virüsü testi yaptırıyor.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hırvatistan’a inmeden önce yaptırdığı Corona testinin negatif çıktığı belirtildi. Başkan Trump’ı en son şahsen 15 Eylül’de gördüğünü belirten Dışişleri Bakanı Pompeo, önlem olarak Asya ziyaretini yeniden değerlendirdiğini söyledi, henüz bir karara varmadıklarını belirtti.
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in de test sonucu negatif. Adalet Bakanı William Barr’ın da bu sabah test yaptırdığı belirtiliyor. Çok sayıda Beyaz Saray çalışanı ve üst düzey yönetim yetkilileri Corona virüsü testi yaptırıyor ancak salgının boyutunun bir süre daha bilinemeyeceği belirtiliyor.
Beyaz saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump ulusa nasıl seslenebileceği ya da Amerikan kamuoyuyla nasıl iletişime geçebileceği konusunu değerlendiriyor.
Başkan Trump bu hafta hangi programlara katıldı?
Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta içinde yoğun bir programı vardı.
28 Eylül Pazartesi
Trump Lordstown Motors tarafından üretilen bir pick-up aracını Beyaz Saray’ın bahçesinde inceledi. Etkinliğe iki Kongre üyesi ve merkezi Ohio’da bulunan Lordstown’dan üç temsilci katıldı.
Trump Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde eyaletlere milyonlarca Corona virüsü test kiti dağıtılması çalışmalarını açıklamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleri ve eyalet yetkilileri katıldı.
29 Eylül Salı
Trump Demokrat rakibi Joe Biden ile ilk kez karşı karşıya geldiği 90 dakikalık televizyon tartışması için Cleveland’a gitti. Tartışma öncesinde her ikisi de test yaptırdı, birbirinden uzak mesafede bulunan kürsülerden konuştu. Trump ve Biden tartışma esnasında maske takmadı.
Beyaz Saray danışmanı Hope Hicks, tartışma için Trump’ın uçağı Air Force One’la Ohio’ya giden kapsamlı ekipteydi. Başkan Trump’ın aile fertleri, çocukları ve üst düzey personel tartışma sırasında kuralları ihlal ederek maske takmadı.
30 Eylül Çarşamba
Trump Minneapolis’te özel bir konutta bağış etkinliğine gitti. Duluth’da açık havada miting düzenledi. Hope Hicks Trump’a seyahatinde eşlik eden Beyaz Saray danışmanları arasındaydı. Dönüş yolunda rahatsızlandı ve Trump’ın uçağı Air Force One’da izole edildi.
1 Ekim Perşembe
Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in Corona virüsü testi pozitif çıktı. Trump özel bir bağış etkinliğine katılmak üzere New Jersey’deki Bedminster golf tesisine gitti. Hicks’le yakın çalışan bazı danışmanlar Trump’a bu seyahatte eşlik etme planlarını iptal etti.
Trump akşam saatlerinde Fox News kanalına verdiği röportajda kendisinin ve First Lady’nin Corona testi yaptırdığını söyledi ve daha sonra da Twitter hesabından karantina sürecine başlayacaklarını açıkladı.
2 Ekim Cuma
Trump sabah 1.00’de Twitter’dan paylaştığı mesajda, kendisinin ve First Lady’nin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını, karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Trump’ın doktoru Sean Conley, yazılı bir açıklama yaparak Başkan Trump’ın ve eşinin durumunun iyi olduğunu, Beyaz Saray’da kalmayı planladıklarını belirtti. Doktor, “Başkan’ın görevlerini yerine getirmeye devam etmesini bekliyorum” dedi.