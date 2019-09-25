Başkan Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasının ardından New York'ta basın toplantısı düzenliyor

Ba\u015fkan Trump hakk\u0131ndaki azil soru\u015fturmas\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n g\u00f6lgesinde New York\u2019ta BM Genel Kurulu\u2019nun ard\u0131ndan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenliyor. \u0130stanbul'da deh\u015fet anlar\u0131! \u0130nsanlar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde ya\u015fand\u0131Macron'dan G\u00f6\u00e7men Politikas\u0131 \u00c7ark\u0131: 'Herkesi A\u011f\u0131rlayamay\u0131z'\u0130srail'de h\u00fck\u00fcmeti kurma g\u00f6revi Netanyahu'da
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