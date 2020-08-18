Başkan Trump ile New York Valisi Cuomo Twitter’da Atıştı

Trump, Cuomo’yla ilgili bu mesajını New York’taki huzurevlerinde 11 bin kişinin Corona virüsüne bağlı olarak yaşamını yitirdiğini öne süren bir haberi retweet ederek yazdı.

New York Valisi, Trump’ın kendisini suçlayan paylaşımına sessiz kalmadı. Başkan Trump’a Twitter hesabından yanıt veren Vali Cuomo, “Çukurun içine düşmüşsen kazmayı bırak. Virüs gerçek ve yayılıyor. COVID konusunda işini yap. Yalan söylemeyi bırak. Amerikalıları aptal yerine koyamazsın” diye yanıt verdi.

Vali Cuomo, dün akşam Demokrat Parti kurultayının ilk gününde yaptığı konuşmada ülkede Corona virüsün yayılmasına Trump’ın neden olduğunu öne sürmüş, “New York’ta salgın hastalığa karşı verdiğimiz mücadelede bir imkansızı başardık’’ demişti. Herkesin bu başarıyı alkışladığını, ancak federal yönetimin kayıtsız kaldığını belirten Cuomo, ‘‘Vücut zayıf olduğunda ve kendini savunamadığında bir virüs saldırır. Trump yönetimi işlevsiz ve beceriksiz. Virüsü inkar etmeye çalışan, onu görmezden geldikten sonra da virüsü siyasileştirmeye çalışan bir yönetimin başarısızlığını gördük. New York'un acı çekmesini izleyen başarısız federal hükümet, bizden baştan sona kadar kesinlikle hiçbir şey öğrenmedi. Sadece güçlü bir vücut virüse karşı savaşabilir. Trump, virüsle savaşamadı. Aslında geldiğini bile görmedi” diye konuşmuştu.

