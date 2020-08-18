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Başkan Trump ile New York Valisi Cuomo Twitter’da Atıştı

18.08.2020 23:10 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo'nun Demokrat Parti kurultayında yaptığı konuşma Başkan Trump’ın tepkisini çekti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Vali Cuomo’yu sahtekarlık ve becerisizlikle suçladı

Başkan Trump ile New York Valisi Cuomo Twitter’da Atıştı

Corona virüsünün New York’ta yayılmaya başladığı Mart ayından beri Başkan Donald Trump ile New York Valisi Andrew Cuomo arasında yaşanan tartışmalar sürüyor. Vali Cuomo’nun dün akşam Demokrat Parti kurultayında yaptığı konuşma Başkan Trump’ın tepkisini çekti. Vali Cuomo dün akşam yaptığı konuşmada salgın hastalığın ülkede yayılmasından Trump’ı sorumlu tutmuş, Başkan’ın salgın hastalığı görmezden geldiğini iddia etmişti.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Vali Cuomo’yu sahtekarlık ve becerisizlikle suçladı. Trump, Cuomo’yu huzurevindeki 11 bin kişini katili olmakla suçladı. New York’ta artan suçların kenti ve eyaleti eline geçirdiğini belirten Trump, Cuomo’ya, “Korkunç vali” dedi.

Trump, Cuomo’yla ilgili bu mesajını New York’taki huzurevlerinde 11 bin kişinin Corona virüsüne bağlı olarak yaşamını yitirdiğini öne süren bir haberi retweet ederek yazdı.

New York Valisi Cuomo, huzurevlerinde salgın hastalığa bağlı olarak 6 bin kişinin öldüğünü belirtmişti.

Cuomo: “Yalan söylemeyi bırak”

New York Valisi, Trump’ın kendisini suçlayan paylaşımına sessiz kalmadı. Başkan Trump’a Twitter hesabından yanıt veren Vali Cuomo, “Çukurun içine düşmüşsen kazmayı bırak. Virüs gerçek ve yayılıyor. COVID konusunda işini yap. Yalan söylemeyi bırak. Amerikalıları aptal yerine koyamazsın” diye yanıt verdi.

Vali Cuomo, dün akşam Demokrat Parti kurultayının ilk gününde yaptığı konuşmada ülkede Corona virüsün yayılmasına Trump’ın neden olduğunu öne sürmüş, “New York’ta salgın hastalığa karşı verdiğimiz mücadelede bir imkansızı başardık’’ demişti. Herkesin bu başarıyı alkışladığını, ancak federal yönetimin kayıtsız kaldığını belirten Cuomo, ‘‘Vücut zayıf olduğunda ve kendini savunamadığında bir virüs saldırır. Trump yönetimi işlevsiz ve beceriksiz. Virüsü inkar etmeye çalışan, onu görmezden geldikten sonra da virüsü siyasileştirmeye çalışan bir yönetimin başarısızlığını gördük. New York'un acı çekmesini izleyen başarısız federal hükümet, bizden baştan sona kadar kesinlikle hiçbir şey öğrenmedi. Sadece güçlü bir vücut virüse karşı savaşabilir. Trump, virüsle savaşamadı. Aslında geldiğini bile görmedi” diye konuşmuştu.

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