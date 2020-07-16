"Başkan Trump İlerleme Görürse Kuzey Kore'yle Yeni Bir Zirve Olabilir"

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ve Amerika arasında yeni bir zirvenin, Başkan Donald Trump’ın gerçekten bir ilerleme görürse gerçekleşebileceğini söyledi. ABD yönetimi, böylece seçimler öncesi Kuzey Kore ile yeniden bir zirve yapılma olasılığına kapıyı kapatmadı.

The Hill dergisine online röportaj veren Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, bu aşamada Kuzey Kore’nin, potansiyel bir çözüme gidecek bir yolu tercih etmedikleri değerlendirmesini yaptı.

Pompeo, kamuoyunda bilinenden daha fazla şekilde Kuzey Kore ile diyalogun olduğunu da söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, çok geç olmadan Kuzey Kore ile üst düzey seviyede bir görüşmenin olmasını umduğunu söyledi.

Pompeo, “Temmuz ayındayız. Şu aşamada bir zirve görünmüyor. Ancak daha önce bunun Başkan Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim arasında bir zirve ile ilerleme kaydedilebileceğini düşündük. Başkan Trump ve Kuzey Koreliler yine çıkarlara en uygun yolu bulacaklardır” diye konuştu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un kardeşi Kim Yo Jong son olarak geçen hafta yaptığı bir açıklamada ABD ile ülkesi arasında bu yıl bir görüşme olmasını beklemediğini ancak yine de sürprizlerin her zaman olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ilki 2018 diğer ikisi de 2019’d olmak üzere toplam 3 kez görüştüler. Ancak Kuzey Kore’yle nükleer programının sonlandırılması konusunda ilerleme kaydedilemedi.

ABD Başkan Donald Trump, 7 Temmuz’da verdiği bir röportajda Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la bir zirve daha olmasını umduğunu dile getirmişti.

