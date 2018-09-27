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Başkan Trump Kavanaugh konusunda Demokratları suçladı: “Onun ve ailesinin itibarını sarstılar. Sonucu ara seçimde görecekler”

27.09.2018 00:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh konusunda Demokrat Partililer'i suçladı, “Onun ve ailesinin itibarını sarstılar. Sonucu ara seçimde görecekler” diye konuştu

Başkan Trump Kavanaugh konusunda Demokratları suçladı: “Onun ve ailesinin itibarını sarstılar. Sonucu ara seçimde görecekler”

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh konusunda Demokrat Partililer'i suçladı, “Onun ve ailesinin itibarını sarstılar. Sonucu ara seçimde görecekler” diye konuştu.

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