Başkan Trump Nevada'da Kapalı Alanda Miting Düzenledi

Trump'ın Corona virüsünün Amerika'da yayılmaya başlamasından üç ay sonra Tulsa'da düzenlediği mitinge katılım, beklenenden azdı. Miting sonrasında Trump'ın kendi ekibinin bazı üyeleri dahil Corona virüsü testi pozitif çıkanlarda artış görülmüştü. Trump destekçisi işadamı ve Cumhuriyetçi Parti eski başkan aday adayı Herman Cain, mitinge katıldıktan birkaç hafta sonra Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirmiş, ancak Cain'in virüse Tulsa'da yakalanıp-yakalanmadığı netlik kazanmamıştı.

Trump, Nevada'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Ülkeyi tekrar kapatmayacağız. Yeni bir kapanma milyonlarca Amerikalı'nın hayatını ve hayallerini yok eder. Çin virüsünü kolaylıkla mağlup edeceğiz" dedi.

Başkan Trump, en son Haziran ayında, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde bir iç mekanda destekçilerine seslenmişti.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın aldığı pandemi önlemlerine ve Nevada eyaletinin uygulamalarına rağmen Haziran ayından bu yana ilk kez bir iç mekanda seçim mitingi düzenledi. Trump, Nevada eyaletinde az kişinin maskeyle katıldığının gözlendiği mitingde Amerika'nın Corona virüsünü mağlup etmede "son aşamaya" geldiğini söyledi.

Çok sayıda destekçinin büyük kapalı mekanlarda yapılan mitinglerden tedirginlik duyduğunun farkında olan Trump kampanyası, son zamanlarda uçak hangarları gibi daha küçük ve nispeten açık alanlarda etkinlik düzenlemeye başlamıştı. Ancak mitinglerin boyutunun son haftalarda büyüdüğü, katılımcılar arasında sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edilmeye başlandığı gözleniyor.

Las Vegas'a yakın Henderson kasabasında bir sanayi sitesinde düzenlenen mitingde ise maske kullanan katılımcı sayısının düşük olduğu görüldü.

Nevada eyaletinin Demokrat Partili Valisi Steve Sisolak, Mayıs ayından bu yana eyalette açık ve kapalı alanlarda biraraya gelen grupların sayısını Beyaz Saray'ın yayınladığı yeniden açılma kılavuzu uyarınca 50 kişiyle sınırlandırıyor. Vali Sisolak, miting başlamadan kısa süre önce yayınladığı açıklamasında, Trump'ın "Sorumsuz ve bencil adımlarıyla Nevada'da sayısız insanın hayatını tehlikeye attığını" söyledi.

Yönetimin Corona virüsüyle mücadele yollarını eleştiren Sisolak, Trump'ın "Zor seçimler yapacak cesareti olmadığını, bu seçimleri yapma kararını valilere ve eyaletlere bıraktığını" söyledi ve "Şimdi de eyaletimizin yasalarına saygı duymamasına karar verdi. Her zamanki gibi kurallara kendisinin de tabi olduğuna inanmıyor" dedi.