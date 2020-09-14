Başkan Trump Nevada'da Kapalı Alanda Miting Düzenledi

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın aldığı pandemi önlemlerine ve Nevada eyaletinin uygulamalarına rağmen Haziran ayından bu yana ilk kez bir iç mekanda seçim mitingi düzenledi. Trump, Nevada eyaletinde az kişinin maskeyle katıldığının gözlendiği mitingde Amerika'nın Corona virüsünü mağlup etmede "son aşamaya" geldiğini söyledi.
Başkan Trump, en son Haziran ayında, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde bir iç mekanda destekçilerine seslenmişti.
Trump, Nevada'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Ülkeyi tekrar kapatmayacağız. Yeni bir kapanma milyonlarca Amerikalı'nın hayatını ve hayallerini yok eder. Çin virüsünü kolaylıkla mağlup edeceğiz" dedi.
Trump'ın Corona virüsünün Amerika'da yayılmaya başlamasından üç ay sonra Tulsa'da düzenlediği mitinge katılım, beklenenden azdı. Miting sonrasında Trump'ın kendi ekibinin bazı üyeleri dahil Corona virüsü testi pozitif çıkanlarda artış görülmüştü. Trump destekçisi işadamı ve Cumhuriyetçi Parti eski başkan aday adayı Herman Cain, mitinge katıldıktan birkaç hafta sonra Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirmiş, ancak Cain'in virüse Tulsa'da yakalanıp-yakalanmadığı netlik kazanmamıştı.
Çok sayıda destekçinin büyük kapalı mekanlarda yapılan mitinglerden tedirginlik duyduğunun farkında olan Trump kampanyası, son zamanlarda uçak hangarları gibi daha küçük ve nispeten açık alanlarda etkinlik düzenlemeye başlamıştı. Ancak mitinglerin boyutunun son haftalarda büyüdüğü, katılımcılar arasında sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edilmeye başlandığı gözleniyor.
Las Vegas'a yakın Henderson kasabasında bir sanayi sitesinde düzenlenen mitingde ise maske kullanan katılımcı sayısının düşük olduğu görüldü.
Nevada eyaletinin Demokrat Partili Valisi Steve Sisolak, Mayıs ayından bu yana eyalette açık ve kapalı alanlarda biraraya gelen grupların sayısını Beyaz Saray'ın yayınladığı yeniden açılma kılavuzu uyarınca 50 kişiyle sınırlandırıyor. Vali Sisolak, miting başlamadan kısa süre önce yayınladığı açıklamasında, Trump'ın "Sorumsuz ve bencil adımlarıyla Nevada'da sayısız insanın hayatını tehlikeye attığını" söyledi.
Yönetimin Corona virüsüyle mücadele yollarını eleştiren Sisolak, Trump'ın "Zor seçimler yapacak cesareti olmadığını, bu seçimleri yapma kararını valilere ve eyaletlere bıraktığını" söyledi ve "Şimdi de eyaletimizin yasalarına saygı duymamasına karar verdi. Her zamanki gibi kurallara kendisinin de tabi olduğuna inanmıyor" dedi.
Henderson yerel idaresi, Pazar günü, Xtreme Manufacturing firmasına ait kapalı alanda düzenlenecek mitingin Nevada Valisi'nin Corona acil durum talimatlarını ve kısıtlamalarını ihlal ettiği ve gereken cezaların verileceği uyarısında bulundu. Trump kampanyası ise kısıtlamalara karşı çıktı ve "Valinin peşlerine düştüğü" takdirde mitinge katılanlara destek vereceği açıklaması yaptı.
Trump kampanyası iletişim direktörü Tim Murtaugh, "Sokaklarda protesto gösterisi yapan onbinlerce insana katılabiliyor, kumarhanelere gidebiliyor, ayaklanmalarda küçük işletmeleri kundaklayabiliyorsanız Anayasa'nın 1. Maddesi uyarınca ABD Başkanı'nın söyleyeceklerini dinlemek için barışçı bir şekilde toplanabilirsiniz" dedi.
Trump kampanyası, şimdiye kadar 2020 seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden arasında bir yarış olarak nitelemek yerine seçimi Başkan Trump'ın Corona virüsü salgınına verdiği yanıta ilişkin bir referandum olarak öne çıkarmayı tercih ediyor.
Başkan Trump, Nevada'daki destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada bayrak yakanlara hapis cezası verilmesini gündeme getirdi, polisleri hedef alanlara yargısız infaz uygulanmasını desteklediği imasında bulundu. Biden'ı eleştiren Trump, "Başkan olmaya uygun değil" dedi.
Medyanın yaptığı seçim haberlerinden yakınan Trump, Biden'ın kazanma olasılığı hakkında ”Belki kazanır çünkü beni sevmiyorlar, kişiliğimi beğenmiyorlar” ifadelerini kullandı.
Mitinge katılan kalabalık ise bu sözler üzerine Başkan Trump'a "seni seviyoruz" şeklinde karşılık verdi.
Nevada'daki miting, Başkan Trump'ın dev orman yangınları nedeniyle büyük hasara uğrayan California eyaletine yapacağı ziyaretten bir gece önce gerçekleşti. Trump, California ve Oregon eyaletlerinde 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınlar hakkında şimdiye kadar çoğunlukla sessiz kalmayı tercih etti.
Başkan Trump, mitingden önce 2020 seçimlerinin sonucunun belirlenmesinde özellikle kararsız eyaletlerde büyük rol oynaması beklenen Latin kökenli seçmenlerle yakınlaşma çabası içine girdi.
Trump, daha önce Latin kökenliler hakkında olumsuz bazı sözler sarfetmiş olsa da kampanyası, Florida, Arizona ve Nevada eyaletlerinde Latin seçmenlerin desteğini kazandığı konusunda iyimserlik sergiliyor.
Pazar akşamı düzenlenen mitingde Trump, Corona virüsü salgınından önce Latinler arasındaki işsizlik oranının düştüğünü vurguladı, kürtaj karşıtı tavrını yineledi. "Hukuk ve asayiş" söylemini bir kez daha vurgulayan Trump, son dönemde Amerika'daki kentlerde düzenlenen şiddet içerikli protesto eylemlerinin Latinler'i tehlikeye attığını savundu. Trump'ın benzer bir etkinliği bugün Arizona eyaletinde de düzenlemesi bekleniyor.