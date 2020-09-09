Başkan Trump Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Nobel Ödülü'ne aday gösterilenlerin isimlerinin Nobel Komitesi'ne 1 Şubat'a kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu, 2020 ödülleri için aday gösterme sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor.

Christian Tybring-Gjedde, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Trump Amerika içinde nasıl davranırsa davransın, basın toplantılarında ne derse desin, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı hak ediyor” dedi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, geçen ay, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tarihi bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

Norveç Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı İlerleme Partisi’nin milletvekillerinden Christian Tybring-Gjedde, Trump'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma için yürüttüğü çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday olması gerektiğini söyledi.

Tybring-Gjedde, Başkan Trump'ı 2018'de Kuzey ve Güney Kore arasında uzlaşma sağlamak için sarfettiği çabalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren iki Norveçli siyasetçiden biriydi. Ulusal parlamentoda görev yapan herhangi bir üye, istediği kişiyi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliyor.

Eski Başkan Barack Obama, 2009 yılında, birinci başkanlık döneminin daha başındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Obama'nın ödülü alması, birçokları tarafından zamansız olarak nitelenmişti. Norveç Nobel Komitesi ise Obama'nın “nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyada barış ve güvenlik arayışına girmesi nedeniyle” Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı.

Başkan Trump, geçen yıl, “Adil bir biçimde verilse birçok nedenle kazanabilirim” demiş, ancak Nobel Ödülleri'nin adil şekilde verilmediğini söylemişti.

Norveç Nobel Komitesi, adaylar hakkında açıklama yapmıyor. Kuralları gereği bu verilerin 50 yıl boyunca gizli kalması gerekiyor.

Norveçli siyasetçi Tybring-Gjedde, Facebook hesabından paylaştığı mesajında, “Nobel Komitesi'nin Trump'ın uluslararası arenada başardıklarını gözönüne alacağını, ABD Başkanı'na karşı oluşturulmuş önyargılar nedeniyle tökezlemeyeceğini umuyorum” dedi.

Ancak Tybring-Gjedde, Trump'ın tüm politikalarına katılmadığını söyledi, ”Büyük bir Trump destekçisi değilim” dedi.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, Norveç'te değerlendiriliyor ve ödül, Norveç'te veriliyor. Ancak diğer tüm Nobel ödülleri, komşu İsveç'te veriliyor.

