HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan Trump Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Başkan Trump Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

09.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Norveçli aşırı sağcı milletvekili Christian Tybring-Gjedde, Trump'ı, BAE ve İsrail arasında varılan anlaşma için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle aday gösterdi

Başkan Trump Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Norveçli aşırı sağcı bir politikacı, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ortadoğu'daki çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.

Norveç Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı İlerleme Partisi’nin milletvekillerinden Christian Tybring-Gjedde, Trump'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma için yürüttüğü çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday olması gerektiğini söyledi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, geçen ay, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tarihi bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

Christian Tybring-Gjedde, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Trump Amerika içinde nasıl davranırsa davransın, basın toplantılarında ne derse desin, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı hak ediyor” dedi.

“Donald Trump kriterleri karşılıyor” diyen Norveçli siyasetçi, ABD Başkanı'nı 2021 için aday gösterdiğini söyledi.

Nobel Ödülü'ne aday gösterilenlerin isimlerinin Nobel Komitesi'ne 1 Şubat'a kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu, 2020 ödülleri için aday gösterme sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor.

Tybring-Gjedde, Başkan Trump'ı 2018'de Kuzey ve Güney Kore arasında uzlaşma sağlamak için sarfettiği çabalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren iki Norveçli siyasetçiden biriydi. Ulusal parlamentoda görev yapan herhangi bir üye, istediği kişiyi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliyor.

Eski Başkan Barack Obama, 2009 yılında, birinci başkanlık döneminin daha başındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Obama'nın ödülü alması, birçokları tarafından zamansız olarak nitelenmişti. Norveç Nobel Komitesi ise Obama'nın “nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyada barış ve güvenlik arayışına girmesi nedeniyle” Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı.

Başkan Trump, geçen yıl, “Adil bir biçimde verilse birçok nedenle kazanabilirim” demiş, ancak Nobel Ödülleri'nin adil şekilde verilmediğini söylemişti.

Norveç Nobel Komitesi, adaylar hakkında açıklama yapmıyor. Kuralları gereği bu verilerin 50 yıl boyunca gizli kalması gerekiyor.

Norveçli siyasetçi Tybring-Gjedde, Facebook hesabından paylaştığı mesajında, “Nobel Komitesi'nin Trump'ın uluslararası arenada başardıklarını gözönüne alacağını, ABD Başkanı'na karşı oluşturulmuş önyargılar nedeniyle tökezlemeyeceğini umuyorum” dedi.

Ancak Tybring-Gjedde, Trump'ın tüm politikalarına katılmadığını söyledi, ”Büyük bir Trump destekçisi değilim” dedi.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, Norveç'te değerlendiriliyor ve ödül, Norveç'te veriliyor. Ancak diğer tüm Nobel ödülleri, komşu İsveç'te veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Moskova’da koronavirüse karşı aşılama başladıMoskova’da koronavirüse karşı aşılama başladı
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı!
Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı!
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz
Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması
Baltık Denizi derinliklerinde 400 yıllık gemi keşfedildi
Baltık Denizi'nin derinliklerinde 400 yıllık keşif!
Kazakistan’da tesisatçı indirim isteyen müşterisini öldürdü
Kazakistan’da tesisatçı dehşeti
Moskova’da koronavirüse karşı aşılama başladı
Moskova’da koronavirüse karşı aşılama başladı
Nijerya’da korsanlar 2 Rus vatandaşını kaçırdı
Nijerya’da korsanlar 2 Rus vatandaşını kaçırdı
86 yaşındaki kadına tecavüz etmişti! Gözaltına alındı
86 yaşındaki kadına tecavüz etmişti! Gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.