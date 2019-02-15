Başkan Trump sınır güvenliği konusunda beklenen konuşmasını yapıyor

Başkan Donald Trump sınır güvenliği konusunda beklenen konuşmasını gecikmeli olarak yapıyor. Trump'ın, yarım saat önce yapması planlanan konuşmasında ülkenin güney sınırında kaçak girişleri önlemek amacıyla istediği duvar için Kongre'den para alamayınca, ulusal acil durum ilan edip, parayı acil durum fonundan temin edeceğini açıklaması bekleniyor.
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