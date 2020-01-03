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  4. Başkan Trump: "Süleymani milyonlarca insanın ölümünden sorumlu"

Başkan Trump: "Süleymani milyonlarca insanın ölümünden sorumlu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süleymani uzun süre boyunca binlerce Amerikalıyı öldürdü, ağır yaraladı ve daha fazlasını da öldürmeyi planladı ama yakalandı" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump: "Süleymani milyonlarca insanın ölümünden sorumlu"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süleymani uzun süre boyunca binlerce Amerikalıyı öldürdü, ağır yaraladı ve daha fazlasını da öldürmeyi planladı ama yakalandı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, "Süleymani, uzun süre boyunca binlerce Amerikalıyı öldürdü, ağır yaraladı ve daha fazlasını da öldürmeyi planladı ama yakalandı. İran’da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu" ifadelerini kullandı.
Trump, "İran hiçbir zaman doğru bir şekilde kabul edemeyecek olsa da Süleymani’den ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Daha önce öldürülmeliydi" dedi.

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