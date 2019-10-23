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Başkan Trump Suriye Konusunda Açıklama Yapacak

23.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Başkan Trump ABD saatiyle 11.00’de Beyaz Saray’dan Suriye konusunda açıklama yapacak. Açıklama yapacağını Twitter hesabından duyuran Trump “Türkiye/Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu. Ateşkes uygulandı. Kürtler güvende ve bizimle güzel bir şekilde çalıştılar” mesajını paylaştı

Başkan Trump Suriye Konusunda Açıklama Yapacak

Başkan Donald Trump ABD saatiyle 11.00’de Beyaz Saray’dan Suriye konusunda açıklama yapacak. Açıklama yapacağını Twitter hesabından duyuran Trump “Türkiye/Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu. Ateşkes uygulandı. Kürtler güvende ve bizimle güzel bir şekilde çalıştılar” mesajını paylaştı.

Başkan Trump Twitter mesajında Suriye’de muharip misyonların sona erdiğini, yakalanan IŞİD mahkumlarının da tutukluluğunun devam ettiğini belirtti.

Trump, Rusya’nın Soçi kentinde Moskova ve Ankara arasında varılan mutabakatın ardından Salı günü akşam saatlerinde paylaştığı mesajda da “Türkiye, Suriye ve Ortadoğu’ya ilişkin iyi gelişmeler oluyor gibi görünüyor. Bilgilerin devamı daha sonra gelecek!” diye yazmıştı.

Başkan Trump ABD’nin sınırları dışında devam eden “bitmeyen savaşları” bitirmek istediğini vurgulamış, Amerika’nın bölgeden 7 bin mil uzakta olduğunun altını çizerek ABD askerlerini eve getirme vaadinde bulunmuştu.

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