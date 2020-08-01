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Başkan Trump: “TikTok’u Yasaklayacağız”

01.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump bir süredir yönetimin hedefinde olan TikTok’u ABD’de yasaklamayı planladığını söyledi. ABD Başkanı konuyla ilgili Cumartesi günü adım atabileceğini belirtti

Başkan Trump: “TikTok’u Yasaklayacağız”

Başkan Donald Trump bir süredir yönetimin hedefinde olan TikTok’u ABD’de yasaklamayı planladığını söyledi. ABD Başkanı konuyla ilgili Cumartesi günü adım atabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü ziyaret ettiği Florida’dan dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “TikTok’u ABD’de yasaklıyoruz” diyen Trump, video paylaşım uygulamasının yasaklanması için başkanlık kararnamesi imzalayabileceğini söyledi.

Başkan Trump’ın açıklaması öncesinde Amerikan teknoloji devi Microsoft’un TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için ön görüşmelere başladığı kaydedilmişti. Trump’ın bir Amerikan şirketinin TikTok’u satın almasının önünü açacak bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

ByteDance, Microsoft ya da TikTok’un Çin şirketi ByteDance’e bağlı olmasına yönelik incelemeyi yürüten panele başkanlık eden ABD Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmemiş; TikTok ise, “Söylentiler ya da iddialarla ilgili yorum yapmıyoruz. Ancak TikTok’un uzun vadede başarı olacağından eminiz” açıklamasını yapmakla yetinmişti.

ABD kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılmasından endişeli

TikTok uygulaması dünya genelinde 2 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Bunun 165 milyonu ABD’de. Platformda eğlence amaçlı videoların paylaşılmasının dışında, başkanlık seçimleri gibi siyasi konular da tartışılıyor.

TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşma olasılığından endişe eden ABD’li yetkililer uygulamanın ulusal güvenlik tehdidi olabileceğini belirtiyor. TikTok’un bağlı olduğu ByteDance internet şirketi ise kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadıklarını, ABD’deki kullanıcı verilerinin yalnızca ABD’de ve Singapur’da depolandığını savunuyor.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada TikTok’un ABD Yabancı Yatırım Komisyonu tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle inceleme altında olduğunu söylemiş, Başkan Trump’a bu hafta tavsiyede bulunacağını belirtmişti.

ABD Senatosu’nun İç Güvenlik Bakanlığı ve Hükümet İşleri Komisyonu geçtiğimiz hafta federal çalışanların hükümet tarafından verilen cihazlarda TikTok’un kullanılmasını yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Tasarının Senato Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarıyı kabul etmiş durumda.

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