‘Başkan Trump Ukrayna’da Olan Biteni Çok İyi Biliyordu’

Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin ortaklarından Lev Parnas, Başkan’ın kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmaları yürütmesi için Ukrayna hükümetine baskı yapma çalışmalarından haberdar olduğunu söyledi. MSNBC televizyonundan Rachel Maddow’a konuşan Lev Parnas, “Trump olan bitenden gayet haberdardı” dedi. New York Times gazetesi de Parnas’ın “Trump’ın, Rudy Giuliani’nin Ukrayna’da ne yaptığını, ne işlerin döndüğünü, hepsini çok iyi bildiğine hayatıma bahse girerim” dediğini bildirdi. Trump daha önce, kişisel avukatı Giuliani’yi eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden hakkında karalayıcı bilgi bulmaya çalışması için Ukrayna’ya gönderdiğini reddetmişti. Ancak Parnas, MSNBC’nin tanınan sunucusu Maddow’a yaptığı açıklamada, Trump için “benim tüm hareketlerimden haberdardı” ifadesini kullandı. Parnas, “Rudy Giuliani ya da Başkan’ın rızası olmadan bir şey yapamam. Sahada onların işini yürütüyordum” diye konuştu. Parnas, Giuliani’yle birlikte çalışırken görevinin Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma için çalışan oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluğa karıştığına yönelik delil bulmak için üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşmek olduğunu anlattı.