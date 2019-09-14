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Başkan Trump Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza'nın öldürüldüğünü doğruladı

14.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump kısa bir süre önce Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğünü doğruladı. Hamza bin Ladin'in son olarak 31 Temmuz'da düzenlenen bir hava saldırısında ölmüş olabileceği yolunda haberler geçmişti

Başkan Trump Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza'nın öldürüldüğünü doğruladı

Başkan Donald Trump kısa bir süre önce Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğünü doğruladı. Hamza bin Ladin'in son olarak 31 Temmuz'da düzenlenen bir hava saldırısında ölmüş olabileceği yolunda haberler geçmişti.

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