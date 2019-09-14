Başkan Trump Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza'nın öldürüldüğünü doğruladı
14.09.2019 17:08 | Son Güncelleme
Başkan Donald Trump kısa bir süre önce Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğünü doğruladı. Hamza bin Ladin'in son olarak 31 Temmuz'da düzenlenen bir hava saldırısında ölmüş olabileceği yolunda haberler geçmişti
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Başkan Donald Trump kısa bir süre önce Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğünü doğruladı. Hamza bin Ladin'in son olarak 31 Temmuz'da düzenlenen bir hava saldırısında ölmüş olabileceği yolunda haberler geçmişti.
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