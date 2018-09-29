Başkan Trump'a Anayasayı İhlalden Dava Açılabilir

Washington’daki Federal Mahkeme Yargıcı yaklaşık 200 Temsilciler Meclisi üyesinin Başkan Donald Trump’a karşı dava açmaya hazırlanıyorlar.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump’ı kongrenin onayı olmadan yabancı hükümetlerden hediye almak ya da kar elde etmekle itham ediyorlar ve bu şekilde Başkan Trump’ı anayasayı ihlal etmekle suçluyorlar.

Federal Mahkeme Yargıcı bu açıklamayı Emmet Sullivan Cuma günü yaptı. Trump tüm dünyada değişik şehirlerde şirketlere ve otellere sahip. Bu otellerden biri de Washington’da ve Beyaz Saray’a ziyarete gelen yabancı heyetlere zaman zaman bu otelde konaklıyorlar.

Başkan Trump diğer ülkelerdeki şirketlerindeki sahipliğini sürdürüyor ancak şirketlerinin idaresini oğullarına bıraktı. Eleştirmenler bunun yeterli bir adım olmadığını söylüyorlar.

Temsilciler Meclisi üyelerini temsil eden ve yasal bir kurum olan Washington merkezli Anayasa Sorumluluk Merkezi Başkanı Elizabeth Wydra, “Temsilciler Meclisi üyelerinin dava açmaya hazırlandıklarını kabul ederek mahkeme Amerika’da kimsenin Başkanın dahi yasaların üzerinde olmadığını ortaya koymuştur.” dedi

Adalet Bakanlığı da Başkan’ı mahkemede savunmaya devam edeceklerini duyurdu. Cuma günü mahkemenin yaptığı açıklama Başkan’a karşı dava açılabilmesi için yeterli gerekçelerin olduğunu kabul ettiği ikinci dava oldu.

