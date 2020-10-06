Başkan Trump'a Hangi İlaçlar Veriliyor?

Geçen hafta Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konulan Başkan Donald Trump'ın tedavisi, deneysel yöntemlerden eczanelerde reçetesiz satılan ilaçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Antikor tedavisi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump'a Cuma günü damar yoluyla antikor verildi. Bu proteinler, Corona virüsünün hücrelere girmesini ve enfeksiyona yol açmasını engelliyor. İnsan bedeni, normal şartlar altında antikorları kendi üretiyor. Ancak vücudun Corona virüsü gibi yeni bir enfeksiyona karşı antikor geliştirmesi, haftalar alabilir. Bu nedenle laboratuvarda geliştirilen antikorların damar yoluyla zerk edilmesi, zaman kazandırabilir. Başkan Trump'a verilen ikili antikor kokteylinin üreticisi, ilaç firması Regeneron. Deneysel olan bu yöntem, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış değil. İlaç, "ciddi ya da hayati tehlike arz eden durumlarda başka tedavi seçeneği kalmamış hastalarda uygulanmak üzere oluşturulan kullanım programı" çerçevesinde hastalara verilebiliyor.

Trump'ın aldığı ve Regeneron firması tarafından geliştirilen antikor tedavisi, ileri aşama klinik deneyleri devam eden iki antikor tedavisinden biri. Hem Regeneron hem de diğer ürünün üreticisi Eli Lilly, basın açıklamalarında, umut verici sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Ancak iki firmanın verileri, diğer uzmanlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulmadı. Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Rajesh Gandhi, bu tedavinin umut verdiğini ancak etkisinin henüz kanıtlanmadığını söyledi. Dr. Gandhi, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Birliği için hazırlanan Corona enfeksiyonu tedavisi kılavuzunun yazılmasına katkıda bulunan uzmanlardan biri. Remdesivir Antikor tedavisi hastalığı hafif geçirenler için denense de Başkan Trump, Cumartesi günü antiviral bir ilaç olan Remdesivir'e de başladı. Bir tür kanamalı ateş hastalığına yol açan Ebola virüsü için geliştirilen Remdesivir, normalde, durumu kötüleşen hastalara veriliyor.

Başkan Trump'ın kanındaki oksijen seviyesinin Cumartesi günü içinde bir süre kritik seviyenin altına indiği belirtiliyor. Dr. Gandhi, "Antiviral remdesivir, tam bu aşamada en büyük rolü oynuyor" diyor. İlaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivir, Corona virüsü tedavisi için geliştirilen ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden acil durumlarda kullanılmak üzere ruhsat alan ilk ilaç oldu. Remdesivir, Corona virüsünün genetik bilgilerini kopyalamak için kullandığı mekanizmaya müdahale ederek etkisini gösteriyor. Ancak remdesivirin ölüm oranını düşürdüğü yönünde bir kanıt yok. Yapılan bir araştırmada ilacın hastanede yatış süresini kısalttığı belirlendi. Bir başka araştırmadaysa remdesivir alan hastaların durumunun plasebo alanlardan daha iyi seyrettiği, ancak farkın büyük olmadığı gözlendi. İlkbahar aylarına kıyasla remdesivir arzında yükseliş kaydedildi. Gilead ise remdesivir imalatını arttırdığını kaydediyor. Deksametazon Başkan Trump'a kortizon ilacı deksametazon verilmesi, durumunun en azından bir süreliğine ciddi seyrettiği anlamına geliyor.

Dr. Gandhi, "Hafif seyreden vakalarda deksametazon kullanmıyoruz çünkü oksijen desteği almayan hastalara bir yararı olmuyor, hatta zararlı bile olabilir" diyor. Bir tür kortikosteroid olan deksametazon, ucuz ve erişimi kolay bir ilaç. Deksametazon virüs üzerinde doğrudan etki göstermek yerine insan bedeninin virütik enfeksiyona verdiği tepkinin yol açtığı yan etkileri tedavi ediyor. Enflamatuar tepkinin virüsle mücadele nedeniyle ortaya çıktığını kaydeden Dr. Gandhi, bunun bazen akciğer fonksiyonlarının düşmesine neden olabileceğini vurguluyor. Yapılan bir araştırmaya göre deksametazon, suni solunum cihazına bağlanan hastalar arasında ölüm oranını üçte bir, oksijen desteği alanlardaysa yüzde 18 oranında düşürdü. Ancak ilaç, hastalık seyri daha hafif olanlarda etki göstermedi. Famotidin Başkan Trump'ın aldığı ilaçlardan biri de famotidin. Mide asidi giderici özelliğe sahip olan ve eczanelerde reçetesiz satın alınabilen bu ilaç, ABD'de Pepcid ticari adıyla satılıyor. Ancak Trump'ın bu ilacı neden kullandığı net değil.

Dr. Gandhi, hastaneye yatan bir hastanın mide asidi giderici ilaç kullanmasının olağan dışı olmadığını söylüyor ve "Stresli bir zamandan geçiyoruz, insanlarda mide ekşimesi ya da başka belirtiler ortaya çıkabiliyor" diyor. Ancak "Birkaç ay önce insanların famotidinin Corona enfeksiyonu tedavisinde rol oynayıp-oynamayacağını merak ettiğini" söyleyen uzman, bunun için halen yeterince kanıt olmadığını belirtiyor. Başkan Trump, sıtma ilacı hidroksiklorokin dahil Corona virüsüne karşı etkisi kanıtlanmamış bazı ilaçların kullanımını desteklemiş, ancak ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, herhangi bir yararlı etkisi bulunamadığı için hidroksiklorokin araştırmasını sona erdirmişti. Dr. Gandhi, famotidinin zararlı olmadığını ve eczanelerden kolaylıkla satın alınabileceğini, ancak ilacın işe yarayıp yaramadığının bilinmediğini söyledi. Beyaz Saray’daki tıp merkezi ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 72 saat Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde kalmasının ardından tedaviye Beyaz Saray'da devam edecek. Trump’a beşinci doz Remdesivir ilacı Beyaz Saray’da verilecek.

Beyaz Saray'da 24 saat açık bir tıp merkezi bulunuyor. Başında Başkan Trump’ın doktoru Sean Conley bulunuyor. Merkezde, 30 sağlık personeli görev yapıyor.