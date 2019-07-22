Başkan Trump’ın Azledilmesi Mümkün mü?

Çarşamba günü Mueller raporuyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi’nin iki komisyonu önünde ifade verecek. Komisyonlardaki Demokratlar’ın Trump’ın davranışlarının raporda nasıl işlendiğine odaklanmaları bekleniyor. Demokratlar’ın amacının gündemlerindeki soruşturmalar için Amerikalılar’ın desteğini kazanmak olduğu belirtiliyor.

Ocak 2017’de göreve başlamasından bu yana Başkan Trump soruşturmaların odağında. Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasının uzun zamandır beklenen raporunun redakte edilmiş bir versiyonunun Nisan ortasında yayımlanması ise bir dönüm noktası oldu.

Meclisi tarafından azil kararı çıkartılmış, ancak bu Başkanlar Senato tarafından suçlu bulunmamıştı.

Eski Başkanlardan Richard Nixon görevden azledilebilecekken kendi isteğiyle ayrıldı. Andrew Johnson ve Bill Clinton içinse Temsilciler

Şu ana kadar hiçbir başkan doğrudan bu madde yüzünden görevden alınmadı.

Anayasa’nın başkanın görevi için uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi maddesi Amerika siyasetinin en zor ve tartışmalı prosedürlerinden.

Azil tartışmaları Başkan Trump’ın son aylarına kara bir bulut gibi çökmüş durumda. Karar verilmesi halinde Başkan’ın azil sürecinin başlatılacağı yer olan Temsilciler Meclisi’ndeyse çoğunluğu elinde tutan Demokratlar süreçle ilgili bölünmüş halde.

Mueller’ın 448 sayfalık raporu Moskova’nın 2016 Başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasına yardım ettiği iddialarına yönelik incelemenin sonuçlarını içeriyor. Trump’ın kampanya yetkilileriyle Ruslar arasındaki temaslarını anlatan rapor ancak Trump’ın kampanyası ve Kremlin arasında suç oluşturacak bir gizli anlaşma yapılmış olduğuna dair delillerin yetersiz olduğu sonucuna varmıştı.

Mueller’ın raporu ayrıca Trump ve danışmanlarının Mueller’ın soruşturmasına birçok kez müdahalede bulunduğunu anlatıyor, ancak bu hamlelerin adalete müdahale olduğu şeklinde bir sonuca varmaktan kaçınıyor.

Trump ise her fırsatta Mueller’a saldırıyor ve soruşturma için “cadı avı” ifadesini, görevden azil tartışmaları içinse “kirli, çirkin ve iğrenç” ifadelerini kullanıyor.

Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde bazı üyeler azil sürecinin başlatılmasına olumlu bakıyor, ancak liderleri bu talepleri geri çeviriyor. Geçen hafta Temsilciler Meclisi’ne gelen bir azil tasarısı Meclis’ten geri dönmüştü.