Başkan Trump'ın 'Birliğin Durumu' Konuşmasından Kareler

Başkan Trump, ikinci kez Birliğin Durumu konuşmasını yapmak için Kongre Binası'ndaydı. Kürsüde, Trump'ın arkasında Temsilciler Meclisi Başkanı olarak bu sefer Demokrat Partili Nancy Pelosi oturdu. Demokrat Partili kadın Temsilciler Meclisi üyeleri, Amerika'da kadınlara oy hakkı verilmesinin 100. yılına beyazlar giyerek dikkat çekti
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