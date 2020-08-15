Başkan Trump'ın En Büyük Destekçisi Mike Pence

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Goldstein, “Mike Pence Trump’a bazı konularda danışmanlık yaptı. Kongre’yle birlikte çalıştı. Bir bakıma yasama alanında iki taraf arasında irtibatı sağlayan yetkili oldu. Dış ülkelere diplomatik bazı ziyaretleri de oldu” dedi.

Eski Indiana Valisi Mike Pence, başkan yardımcısı adayı olacağı açıklandığı andan itibaren Trump’ın en büyük destekçisi oldu.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, azil soruşturması ve kabine değişiklikleri sırasında Başkan’ın yanında yer alarak, Trump’ın Beyaz Saray’ını sarsan çok sayıda krizin atlatılmasını sağladı. Başkan Yardımcısı olarak, Trump yönetimini uluslararası diplomaside temsil etti, Corona virüsü salgınıyla mücadele konusundaki çabaları yönetti.

ABD siyasi tarihinde başkan yardımcıları her zaman bu kadar aktif bir rol üstlenmedi. Örneğin Lyndon Johnson, başkan yardımcısı olduğu dönemde Başkan John Kennedy’nin gölgesinde kalmıştı. Ancak uzmanlara göre bu durum son birkaç yönetimde değişti.

Goldstein de “Bana sorarsanız başkan yardımcılığı Carter-Mondale yönetiminden itibaren değişmeye başladı. O dönemde başkan yardımcısı pek çok konuda danışman görevini üstlenmeye ve sorunlu konularda başkan adına devreye girerek aksaklıkların giderilmesinde rol oynamaya başladı” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Başkan George W. Bush’un dış ve ulusal güvenlik politikasının arkasındaki itici güç olarak görülüyordu.

VOA’e konuşan avukat, yazar Reb Brownell Trump’ın Cheney gibi bir yardımcı istemediği görüşünde. ABD Kongresi ve yönetimi üzerine yazan Brownell, “Donald Trump’ın başkan yardımcısı olarak Dick Cheney gibi birisini istemediği ortadaydı. İstediğiniz kişiyi başkan yardımcısı yapar ve seçtiğiniz kişiye de istediğiniz görevleri verebilirsiniz. Trump’ın böyle bir otoriteye sahip bir başkan yardımcısı istemediği açıktı. Kendisine kesilebilecek faturayı paylaşabileceği biri lazımdı” ifadelerini kullandı.