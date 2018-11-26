Başkan Trump’ın Eski Danışmanı Hapse Giriyor

ABD’de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının dış politika danışmanı George Papadopoulos’un iki haftalık hapis cezasını ertelemek için yaptığı son dakika başvurusunu reddetti ve Papadopoulos’un belirlenen tarihte hapishaneye girişini yapmasını istedi.
Papadopoulos’un cezasının bugün (Pazartesi) başlaması bekleniyor.
Trump kampanyasının eski danışmanı, özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında FBI’a yalan söylediği gerekçesiyle Eylül ayında hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bir temyiz mahkemesi ayrı bir davada özel savcı Robert Mueller’ın soruşturmanın başına atanmasının anayasaya uygunluğunu incelemeye alınca Papadopoulos da bu dava sonuçlanıncaya kadar cezasını ertelemek için başvuru yapmıştı.
Ancak Pazar günü yayınlanan 13 sayfalık görüş yazısında Bölge Mahkemesi Yargıcı Randolph Moss, Papadopoulos’un cezasına itiraz etmek için çok beklediği yargısına vardı. Yargıç, görüş yazısında Mueller soruşturmasını ele alan temyiz mahkemesinin sonucunun olumsuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlattı. Temyiz mahkemesinde dört farklı yargıç Mueller’ın atanmasını anayasaya uygun bulduklarını belirtmişti.
Papadopoulos ilk temyiz başvurusunu iki ay gecikmeli olarak 16 Kasım’da yapmıştı. Ardından Çarşamba günü cezasını erteleme talebinde bulunmuştu.
Yargıç Moss, Papadopoulos’un erteleme başvurusunu cezasının başlamasından önceki son iş gününe kadar yapmamış olduğuna dikkat çekerek “Suçlayabileceği tek şey kendisinin geç kalmasıdır’’ ifadelerini kullandı.
Papadopoulos ise Pazar günü yargıcın kararına cevaben yazdığı Tweet’lerde davanın arkasındaki gerçeklerin tamamını anlatmak için sabırsızlandığını söyledi. Trump’ın eski danışmanı ayrıca dokunulmazlık alması karşılığında Senato İstihbarat Komisyonu’na bilgi vermek istediğini de söyledi.
Papadopoulos geçen yıl 2016 başkanlık kampanyası sırasında Rus arabulucularla iletişimi konusunda federal yetkililere yalan söylediğini kabul etmişti. Cezasına karşı çıkma haklarının büyük kısmını da kaybetmişti.
Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili hapis cezasına çarptırılan ilk danışmanı olan Papadopoulos, Temmuz 2016’da başlayan Rusya soruşturmasını tetikleyen isim olmuştu. Papadopoulos’un Ruslar’la bağlantısı FBI’ın soruşturmasının başlangıcını oluşturmuştu.
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