Başkan Trump’ın Eski Danışmanı Hapse Giriyor

ABD’de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının dış politika danışmanı George Papadopoulos’un iki haftalık hapis cezasını ertelemek için yaptığı son dakika başvurusunu reddetti ve Papadopoulos’un belirlenen tarihte hapishaneye girişini yapmasını istedi.

Papadopoulos’un cezasının bugün (Pazartesi) başlaması bekleniyor.

Trump kampanyasının eski danışmanı, özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında FBI’a yalan söylediği gerekçesiyle Eylül ayında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir temyiz mahkemesi ayrı bir davada özel savcı Robert Mueller’ın soruşturmanın başına atanmasının anayasaya uygunluğunu incelemeye alınca Papadopoulos da bu dava sonuçlanıncaya kadar cezasını ertelemek için başvuru yapmıştı.

Ancak Pazar günü yayınlanan 13 sayfalık görüş yazısında Bölge Mahkemesi Yargıcı Randolph Moss, Papadopoulos’un cezasına itiraz etmek için çok beklediği yargısına vardı. Yargıç, görüş yazısında Mueller soruşturmasını ele alan temyiz mahkemesinin sonucunun olumsuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlattı. Temyiz mahkemesinde dört farklı yargıç Mueller’ın atanmasını anayasaya uygun bulduklarını belirtmişti.