Başkan Trump'ın Kardeşi Robert Trump Hayatını Kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 71 yaşındaki işadamı kardeşi Robert Trump, New York’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Trump kardeşini birgün önce hastanede ziyaret etmişti

Robert Trump’ın ölümü üzerine ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yayımladı. Trump açıklamasında “Harika biri olan kardeşim Robert bu akşam huzur içinde aramızdan ayrıldı. O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Onu çok özleyeceğiz. Ancak onunla yeniden buluşacağızç Hatırası kalbimde sonsuza dek yaşayacak. Seni seviyorum Robert. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Robert Trump da işadamı ve gayrimenkul yatırımları olan biriydi. Ancak Robert Trump, abisi Donald Trump’ın aksine hiçbir zaman kameraların önünde ve gündemde olmayı tercih eden biri olmadı.

Başkan Donald Trump’ın cenaze törenine katılması bekleniyor. Robert Trump’ın ölüm neden açıklanmadı.

Robert Trump’ın Haziran ayında da New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde bir haftadan fazla süreyle yoğun bakımda kaldığı belirtiliyor.

The New York Post gazetesinin haberine Robert Trump bu yıl Mart ayında ikinci eşi Ann Marie Pallan’la evlenmiş ve New York’ta Long Island’ta yaşıyordu.