Başkan Trump’ın Kızı Ivanka Trump Mahkemeye İfade Verdi

Racine’in açtığı davada, kar amacı gütmeyen komisyonun bir keresinde, Başkan’ın en büyük üç çocuğu; yani Donald Jr., Ivanka ve Eric için 20 Ocak 2017 tarihinde Trump Otel’de düzenlenen özel resepsiyon için 300 bin dolardan fazla para ödediği iddia edildi.

Mahkeme belgelerinde, vergiden muaf tutulan ve kar amacı gütmeyen 58. Başkanlık Yemin Töreni Komisyonu, başkent Washington’daki Trump International Oteli’ndeki etkinlik salonu için fazla para ödemek üzere Trump ailesiyle birlikte çalıştığı belirtiliyor.

Başsavcı Karl Racine, Ocak ayında açılan davada, Donald Trump’ın emlak şirketi ve diğer şirketlerin kar amacı gütmeyen fonları Trump ailesini zenginleştirmek için kötüye kullandığını iddia etti.

Başkan Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın, ABD Başkanı’nın dört yıl önceki yemin töreni için ayrılan fonların kötüye kullanıldığına ilişkin açılan sivil dava kapsamında bu hafta içinde yeminli ifade verdiği ortaya çıktı.

Başsavcı Racine bu yıl başlarında yaptığı açıklamada, “Başkent yasaları kar amacı gütmeyen kurumların fonlarını, şahıslar ya da şirketlerin yararına değil; kamuoyuna açıklanan amaçlar için kullanılması gerektiğini belirtiyor” demişti.

Davada Trump’ın aile şirketine doğrudan aktarılan 1 milyon doların iade edilmesi talep ediliyor.

Beyaz Saray açıklama yapmadı

Beyaz Saray sözcüsü konuya ilişkin açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.

Yemin töreni komisyonu da mali faaliyetlerinin bağımsız olarak denetlendiğini ve paranın yasalara uygun şekilde harcandığını belirtti.

ABD’de seçim kampanyalarının finansmanı yasaları kampanyalara yapılan katkıların miktarını kısıtlasa da, yemin töreni komisyonları şirketlerden sınırsız bağış kabul edebiliyor.

Federal Seçim Komisyonu’na göre, emlakçı ve yatırımcı Thomas Barrack’ın başkanlığını yaptığı Trump’ın yemin töreni komisyonu tarafından toplanan 107 milyon dolar, tarihteki en yüksek rakam.

Trump’ın eski kampanya danışmanı Richard Gates yemin töreni komisyonunun başkan yardımcısıydı.

Richard Gates aynı zamanda 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale edip-etmediğine ilişkin özel yetkili savcı Robert Mueller’ın soruşturmasında suç yöneltilen Trump’a yakın isimlerden biriydi.

