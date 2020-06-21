Başkan Trump'ın Salgının Gölgesindeki Mitingine Katılım Az Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde, Corona virüsü salgını başladığından bu yana ilk kez miting düzenledi. Etkinlik, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Başkan Trump’a destek veren kesimi yeniden harekete geçirmek adına organize edildi. Ancak mitinge Corona virüsü salgını damgasını vurdu ve katılım beklenenden az oldu. “Sessiz çoğunluk her zamankinden daha güçlü” söylemini kullanan Başkan Trump, destekçilerini savaşçılar olarak niteledi ve konuşması boyunca daha önceki kampanyalarında da ön plana çıkardığı konulara değindi. Bunlar arasında muhafazakar yargıç atamaları, vergi oranlarının düşürülmesi, Meksika sınırına duvar örülmesi ve askeri harcamaların arttırılması gibi başlıklar yer aldı. Test sayısı fazla olduğu için vaka sayısı fazla Başkan Trump, yönetiminin Corona virüsü salgınıyla mücadelesini de savundu ve ABD’de vaka sayısının yüksek olmasını çok fazla sayıda insane test yapılmasına bağladı. ABD’de şu ana kadar 2,2 milyondan fazla kişi Corona virüsü salgınına yakalanırken 119 bin kişi de hayatını kaybetti.

Trump, “Bu kadar çok test yaptığınızda çok fazla vaka tespit edersiniz. O yüzden ekibime testleri azaltalım lütfen dedim” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı salgın konusundaki uygulamaları sayesinde milyonlarca kişinin hayatını da kurtardıklarını savundu. Bir Beyaz Saray yetkilisi de miting sonrası Başkan Trump’ın konuşmasını yorumlarken “Net bir biçimde medyanın konuya saçma yaklaşımını kast ediyordu. Biz Corona virüsü testi konusunda dünyada lider durumdayız ve 25 milyondan fazla test yapmış olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Bugüne dek yaptığı açıklamalarında Corona virüsünü sık sık “Çin virüsü” diye adlandıran Başkan Donald Trump ilk kez virüs için Uzakdoğu dövüş sanatı Kung Fu’nun söylenişine atıfta bulunarak Corona virüsü için Kung Flu(Grip) ifadesini kullandı. Trump salgın konusunda bir kez daha Pekin yönetimini suçladı. Polisin bütçesi kesilsin tartışmaları Son dönemde Amerika’da polisin siyah Amerikalılara karşı davranışları nedeniyle başlayan gösterilerde dile getirilen polisin mali bütçesinin kesilmesi çağrılarında atıfta bulunan Trump, bunun saçma olduğunu söyledi. Trump bu konuda konuşurken genellikle ülkedeki göçmen Latin Amerikalıları kast etmekte kullanılan “herif” ifadesini kullandı.

Trump “Gecenin saat 1’inde sağlam herifin teki camı kırıyor ve bir kadının evine giriyor. Kocası seyahatteki bir satış görevlisi ya da benzer bir iş yapan bir kadının evine. 911’i arıyorsunuz ve ‘Üzgünüm bu numara artık kullanılmıyor’ yanıtını alıyorsunuz” dedi. Trump, “herif” ifadesini ilk olarak 2016 seçimlerinde Meksika’dan ülkeye yasal olmayan gelen göçmenler için kullanmış ve bu kişilerin sınırdışı edilmesi gerektiğini söylemişti. Daha çok Amerika’nın iç meselelerine ağırlık verdiği konuşmasında Trump, IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi ve İran Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmeleri konularına da değindi. Trump gece boyunca 11 kez Çin’den bahsetti, Çin’i salgın nedeniyle suçladı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına atıfta bulundu ve Demokrat Parti’nin aday adayı Joe Biden’ı bir Çin kuklası olarak niteledi. Başkan Donald Trump ayrıca konuşmasında “Siyahların Hayatı Önemlidir” adıyla bilinen hareketi küçümsedi ve medyaya yüklendi. Trump, George Floyd isimli siyah Amerikalının polisin gözaltı işlemi neticesinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere değindi. Başkan Trump “Asla COVID salgınından bahsetmiyorlar. Demokratların yönetimindeki bir şehirde(New York) 5. Caddeden aşağıya doğru 25 bin kişi yürüyor. Medyanın ‘Maske takmıyorlar’ dediğini asla duymuyorsunuz” dedi.

Protestocuların ülke genelinde konfederasyon komutanlarına ait heykelleri yıkmasına da değinen Trump buna tepki gösterdi. Trump “Bu acımasız sansür ve dışlama kampanyası Amerikalılar olarak sevdiğimiz şeyleri ihlal ediyor. Mirasımızı yerle bir etmek istiyorlar. Böylece onun yerine baskıcı yeni vir rejim getirebilirler” dedi. Öte yandan ABD Başkanı medyanın kendisinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı haberleri de eleştirdi ve tümünün yalan olduğunu söyledi. Katılım az olması konusunda tartışmalar Trump’ın ekibi hem Başkan’ın hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in miting alanı dışında yapacakları konuşmaları katılımın az olması nedeniyle iptal etti. Tulsa’da mitinge çok daha fazla katılım bekleniyordu. Ancak katılım beklentilerin altında kaldı. Mitingi Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Demokraside Renk adlı kuruluşun kurucusu Steve Phillips, katılımın utanç verici şekilde az olduğu yorumunu yaptı. Phillips, “Trump’ın beyaz milliyetçilik ve ırksal korkular üzerine kurduğu bu eylemi çöktü” ifadelerini kullandı.

Trump’ın ekibiyse katılımın az olması nedeniyle polisi protesto edenleri ve medyayı suçladı. Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin Sözcüsü Tim Murtaugh “Maalesef protestocular, mitinge gelenlere engel oldu ve onların miting alanına gelmesini engelledi. Radikal gruplar ve medyanın amansız saldırıları Başkan’ın destekçilerini korkutmayı hedefledi” diye konuştu. Reporters on the scene denied Murtaugh’s account that large groups of Ancak mitingin yapıldığı Tulsa şehrinde dışarıda görev yapan muhabirler kalabalık grupların protestocular tarafından geri çevrildiği iddiasına karşı çıktılar. Trump, hafta başında bu mitingi için yaklaşık 1 milyon kişinin katılım talebinde bulunduğu söylemişti. Virginia Üniversitesi’nden Siyaset Merkezi Direktörü Larry Sabato da salgının mitinge katılımı düşürdüğü değerlendirmesini yaptı. Ancak Sabato “Eğer Trump, kendisine büyük destek verilen bir eyalette salonu dolduramıyorsa kararsız olan yerlerde nasıl destek bulacak merak ediyorum” dedi. Ancak mitinge gelenlerin çoşkusu dikkat çekti. Ünlü komedyenlerden siyah Amerikalı Terrence K. Williams da mitinge katılıp sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Başkan Trump’a destek verenler arasındaydı.