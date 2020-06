Başkan Trump'ın Salgının Gölgesindeki Mitingine Katılım Az Oldu

Trump’ın ekibiyse katılımın az olması nedeniyle polisi protesto edenleri ve medyayı suçladı. Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin Sözcüsü Tim Murtaugh “Maalesef protestocular, mitinge gelenlere engel oldu ve onların miting alanına gelmesini engelledi. Radikal gruplar ve medyanın amansız saldırıları Başkan’ın destekçilerini korkutmayı hedefledi” diye konuştu.

Ancak mitingin yapıldığı Tulsa şehrinde dışarıda görev yapan muhabirler kalabalık grupların protestocular tarafından geri çevrildiği iddiasına karşı çıktılar.

Trump, hafta başında bu mitingi için yaklaşık 1 milyon kişinin katılım talebinde bulunduğu söylemişti.

Virginia Üniversitesi’nden Siyaset Merkezi Direktörü Larry Sabato da salgının mitinge katılımı düşürdüğü değerlendirmesini yaptı. Ancak Sabato “Eğer Trump, kendisine büyük destek verilen bir eyalette salonu dolduramıyorsa kararsız olan yerlerde nasıl destek bulacak merak ediyorum” dedi.

Ancak mitinge gelenlerin çoşkusu dikkat çekti. Ünlü komedyenlerden siyah Amerikalı Terrence K. Williams da mitinge katılıp sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Başkan Trump’a destek verenler arasındaydı.