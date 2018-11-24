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Başkan Trump'tan Bir Kez Daha Meksika Sınırına Duvar Çağrısı

24.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar yapılması çağrısını yineledi

Başkan Trump'tan Bir Kez Daha Meksika Sınırına Duvar Çağrısı

Başkan Donald Trump Florida’daki West Palm Beach Golf sahasına dönüş yaptı ancak mesajlar vermeyi sürdürdü.

Başkan Trump golf oynamaya gittiği gününe Twitter’dan mesajlar vererek başladı. Trump, Cumhuriyetçiler ve Demokratların, Meksika sınırına duvar örülmesi fikrini de kapsayan Sınır Güvenliği Paketi’ni uzlaşı içerisinde geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Hali hazırda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmiş olan Demokratlar karşı çıkıyor olsalar da Trump, harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Trump ayrıca Kongre’ye adalet reformu yasasını da geçirmesi çağrısında bulundu. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Demokrat Lideri Chuck Schumer’ın, ülkenin son derece ihtiyaç duyduğu birşeyi gerçekleştirme şansları olduğunu söyledi.

Ancak Twitter’a bu mesajını yazarken Senatör Schumer yerine yanlışlıkla onun hayranlarının hesabının adresini yazdı.

Trump ayrıca Şükran Günü dolayısıyla, Florida’da Sahil Koruma Merkezi’ni ziyaret etti ve askerlerle biraraya geldi.

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