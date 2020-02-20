Başkan Trump'tan New York'a Ekonomik Baskı

Başkan Donald Trump, “Yeşil Işık Yasası” olarak bilinen ve yasadışı göçmenlerin ehliyet alabilmesini sağlayan, aynı zamanda federal yetkililerin bu bilgilere ulaşmasını yasaklayan yasa yüzünden bir kez daha New York’lu yetkililere baskı uyguluyor. Başkan Trump, bu yasanın kaldırılması ve yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesi için elinden geleni yapacağını son yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında da vurgulamıştı.

Başkan Trump önce New Yorklular’ın “Küresel Giriş” adı verilen hızlı pasaport geçişi sağlayan programa erişimlerini engellemişti, bu hafta ise İç Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla New York limanından dünyanın bir çok yerine gönderilen ikinci el araba ihracatını engelleyebilecek yeni kararı açıkladı. Bakanlık yetkilileri, New York’a kayıtlı araçların gümrükten çıkabilmesi için gerekli olan bilgilere ulaşmakta güçlük çektiklerini iddia ediyorlar.

New York’un ikinci el araba satış sektörü bu yeni gelişmelerin ardından ciddi bir darboğaza girebilir. New York Valisi Andrew Cuomo’nun ofisinden verilen bilgilere göre ise, ihracat yavaşlamadı, tamamen durduruldu. Gemilerin limanlarda tutulduğu ve ikinci el araçların tekrar depolara götürüldüğü bildirildi.