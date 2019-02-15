Başkan Trump’tan Nobel Barış Ödülü İması

Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Meksika sınırında ulusal acil durum ilan ettiği basın toplantısında dış politika başlıklarına da değindi. Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığının önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacağını söyleyen Trump hem Kuzey Kore hem de Suriye konusundaki çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi gerektiği imasında bulundu. Başkan Trump, Beyaz Saray’daki konuşmasında Suriye’de rejim karşıtı grupların kontrolündeki son bölge olan İdlib’e İran ve Rusya desteğiyle rejim tarafından düzenlenmesi olası operasyonu bir kez daha gündeme getirdi. Trump, kendisinin çabası ve uyarıları sayesinde 3 milyon kişinin katledilmesini engellediğini savundu. Trump, Kuzey Kore konusunda gösterdiği çabaları da “Artık füze denemesi, nükleer deneme yok. Kore Savaşı’ndan askerlerimizin naaşları geri geliyor, rehineler dönüyor” sözleriyle övdü. Trump görevi devralırken eski Başkan Obama ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeye atıfta bulundu, “Kendisine en önemli sorunun ne olduğunu sordum. Kuzey Kore dedi. Bence Kuzey Kore ile savaşa gitmeye hazırdı” diye konuştu.

Başkan Trump, Suriye ve Kuzey Kore örnekleri üzerinden sözü Nobel Barış Ödülü’ne getirdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin kendisine beş sayfalık bir mektup verdiğini ve Abe’nin Kuzey Kore konusundaki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü için kendisini aday gösterdiğini söyledi. Trump “Neden biliyor musunuz? Çünkü Japonya’nın üzerinde sürekli füzeler uçuyordu. Artık kendilerini güvende hissediyorlar. Bunu ben başardım. Obama yönetimi bunu yapamazdı” diye konuştu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in geçtiğimiz Nisan ayında Kuzey Kore’nin nükleer silah programının sonlandırılması konusundaki çabalarından dolayı Nobel Ödülü’nü Trump’ın hak ettiğini söylemişti. Başkan Trump eski Başkan Barack Obama’nın 2009 yılında Nobel Barış Ödülü almasına atıfta bulundu. “Ödülü Obama’ya verdiler. Neden ödüle layık görüldüğünü kendisi de bilmiyordu. Nobel Barış Ödülü’nü aldı, ‘Neden bu ödülü aldım ki?’ diye sordu” ifadelerini kullandı. Başkalarının da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu söyleyen Trump “Muhtemelen bu ödülü hiç alamam. Ama olsun” diye konuştu.