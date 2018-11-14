Başkan Trump'tan Riyad'a Yeni Büyükelçi Önerisi

Washington’a yönelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda baskılar artarken Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği için eski bir ordu generalini önerdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Riyad Büyükelçilik görevi için Amerika ordusunun emekli generallerinden John Abizaid’i aday gösterdiği belirtildi. Abizaid, Irak Savaşı boyunca Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevini üstlenmiş bir isimdi. Abizaid’in büyükelçi olarak atanabilmesi için Amerika Senatosu tarafından da adaylığının onaylanması gerekiyor.

Abizaid halen Stanfor Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde dersler veriyor ve JPA Associates adlı bir firma da özel danışmanlık yapıyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusu dışında Beyaz Saray yönetimi, Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü askeri operasyonlara destek vermesi nedeniyle de çok sayıda siyasi tarafından ağır eleştiri altında tutuluyor.

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göreve geldiği Ocak 2017’den bu yana Amerika’nın Riyad’ta büyükelçisi bulunmuyor.