Başkan Trump'tan Riyad'a Yeni Büyükelçi Önerisi

Washington’a yönelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda baskılar artarken Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği için eski bir ordu generalini önerdi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Riyad Büyükelçilik görevi için Amerika ordusunun emekli generallerinden John Abizaid’i aday gösterdiği belirtildi. Abizaid, Irak Savaşı boyunca Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevini üstlenmiş bir isimdi. Abizaid’in büyükelçi olarak atanabilmesi için Amerika Senatosu tarafından da adaylığının onaylanması gerekiyor.
Abizaid halen Stanfor Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde dersler veriyor ve JPA Associates adlı bir firma da özel danışmanlık yapıyor.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusu dışında Beyaz Saray yönetimi, Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü askeri operasyonlara destek vermesi nedeniyle de çok sayıda siyasi tarafından ağır eleştiri altında tutuluyor.
Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göreve geldiği Ocak 2017’den bu yana Amerika’nın Riyad’ta büyükelçisi bulunmuyor.
Suudi yönetimine yönelik eleştirel yazılar kaleme alan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında öldürüldü.
Suudi Arabistan ilk olarak Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarını reddetse de daha sonra elçilik binası içerisinde planlı bir cinayete kurban gittiğini kabul etti.
Amerika’nın bu cinayete nasıl tepki vereceği merak edilirken Amerika Başkanı Donald Trump, aralarında milyarlarca dolarlık ticari ilişki bulunan Suudi Arabistan’a, ekonomik açıdan yaptırımlar uygulamak konusunda isteksiz olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da yaptığı son açıklamada, Türkiye’nin paylaştığı cinayete ait ses kanıtlarının bu olaya Suudi Veliaht Prens Selman’ın da dahil olduğunu gösterdiğini düşünmediğini söyledi.
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